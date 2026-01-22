Uusissa ajureissa on tuki Arknights: Endfield- ja Hytale-peleille sekä korjaus Pragmata Sketchbookin demon kaatumisongelmalle.

Intel on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. Intel Graphics Driver 32.0.101.8425 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön Arc-näytönohjaimia sekä Core Ultra -prosessoreiden integroituja Arc-grafiikkaohjaimia. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Intel Graphics Driver 32.0.101.8331 -ajureiden uudet ominaisuudet ja optimoinnit

Tuki Arknights: Endfield -pelille

Tuki Hytale -pelille

Korjatut bugit ja yleisiä parannuksia

Pragmata Sketchbook demon mahdollinen kaatuminen käynnistyksessä Arc B -sarjan näytönohjaimilla ja Core Ultra 2 -sarjan prosessoreiden integroidulla Arc-grafiikkaohjaimella (DX12)

Tiedossa olevat ongelmat

Arc B -sarjan näytönohjaimilla Call of Duty: Black Ops 6:ssa saattaa esiintyä grafiikan korruptoitumista tietyillä vesipinnoilla (DX12) PugetBench for Davinci Resolve Studio saattaa kaatua testin aikana (Intel suosittelee testin ”Timeout sliderin” asettamista 1500 sekuntiin tai korkeammalle)

Arc A -sarjan näytönohjaimilla PugetBench for Davinci Resolve Studio saattaa kaatua testin aikana (Intel suosittelee testin ”Timeout sliderin” asettamista 1500 sekuntiin tai korkeammalle)

Core Ultra 1 -sarjan integroidulla Arc-grafiikkaohjaimella Battlefield 6:ssa saattaa esiintyä grafiikan korruptoitumista tietyissä kartoissa

Core Ultra 2 -sarjan integroidulla Arc-grafiikkaohjaimella Call of Duty: Black Ops 6:ssa saattaa esiintyä grafiikan korruptoitumista tietyillä vesipinnoilla (DX12) Battlefield 6:ssa saattaa esiintyä grafiikan korruptoitumista tietyissä kartoissa Topaz Video AI:ssa saattaa esiintyä artefakteja tietyillä tekoälymalleilla



Lataa Intelin ajurit täältä