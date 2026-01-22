Uusissa ajureissa on tuki Arknights: Endfield- ja Hytale-peleille sekä korjaus Pragmata Sketchbookin demon kaatumisongelmalle.
Intel on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. Intel Graphics Driver 32.0.101.8425 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön Arc-näytönohjaimia sekä Core Ultra -prosessoreiden integroituja Arc-grafiikkaohjaimia. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).
Intel Graphics Driver 32.0.101.8331 -ajureiden uudet ominaisuudet ja optimoinnit
- Tuki Arknights: Endfield -pelille
- Tuki Hytale -pelille
Korjatut bugit ja yleisiä parannuksia
- Pragmata Sketchbook demon mahdollinen kaatuminen käynnistyksessä Arc B -sarjan näytönohjaimilla ja Core Ultra 2 -sarjan prosessoreiden integroidulla Arc-grafiikkaohjaimella (DX12)
Tiedossa olevat ongelmat
- Arc B -sarjan näytönohjaimilla
- Call of Duty: Black Ops 6:ssa saattaa esiintyä grafiikan korruptoitumista tietyillä vesipinnoilla (DX12)
- PugetBench for Davinci Resolve Studio saattaa kaatua testin aikana (Intel suosittelee testin ”Timeout sliderin” asettamista 1500 sekuntiin tai korkeammalle)
- Arc A -sarjan näytönohjaimilla
- PugetBench for Davinci Resolve Studio saattaa kaatua testin aikana (Intel suosittelee testin ”Timeout sliderin” asettamista 1500 sekuntiin tai korkeammalle)
- Core Ultra 1 -sarjan integroidulla Arc-grafiikkaohjaimella
- Battlefield 6:ssa saattaa esiintyä grafiikan korruptoitumista tietyissä kartoissa
- Core Ultra 2 -sarjan integroidulla Arc-grafiikkaohjaimella
- Call of Duty: Black Ops 6:ssa saattaa esiintyä grafiikan korruptoitumista tietyillä vesipinnoilla (DX12)
- Battlefield 6:ssa saattaa esiintyä grafiikan korruptoitumista tietyissä kartoissa
- Topaz Video AI:ssa saattaa esiintyä artefakteja tietyillä tekoälymalleilla
