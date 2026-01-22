Intel on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. Intel Graphics Driver 32.0.101.8425 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön Arc-näytönohjaimia sekä Core Ultra -prosessoreiden integroituja Arc-grafiikkaohjaimia. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa (PDF).

Intel Graphics Driver 32.0.101.8331 -ajureiden uudet ominaisuudet ja optimoinnit

  • Tuki Arknights: Endfield -pelille
  • Tuki Hytale -pelille

Korjatut bugit ja yleisiä parannuksia

  • Pragmata Sketchbook demon mahdollinen kaatuminen käynnistyksessä Arc B -sarjan näytönohjaimilla ja Core Ultra 2 -sarjan prosessoreiden integroidulla Arc-grafiikkaohjaimella (DX12)

Tiedossa olevat ongelmat

  • Arc B -sarjan näytönohjaimilla
    • Call of Duty: Black Ops 6:ssa saattaa esiintyä grafiikan korruptoitumista tietyillä vesipinnoilla (DX12)
    • PugetBench for Davinci Resolve Studio saattaa kaatua testin aikana (Intel suosittelee testin ”Timeout sliderin” asettamista 1500 sekuntiin tai korkeammalle)
  • Arc A -sarjan näytönohjaimilla
    • PugetBench for Davinci Resolve Studio saattaa kaatua testin aikana (Intel suosittelee testin ”Timeout sliderin” asettamista 1500 sekuntiin tai korkeammalle)
  • Core Ultra 1 -sarjan integroidulla Arc-grafiikkaohjaimella
    • Battlefield 6:ssa saattaa esiintyä grafiikan korruptoitumista tietyissä kartoissa
  • Core Ultra 2 -sarjan integroidulla Arc-grafiikkaohjaimella
    • Call of Duty: Black Ops 6:ssa saattaa esiintyä grafiikan korruptoitumista tietyillä vesipinnoilla (DX12)
    • Battlefield 6:ssa saattaa esiintyä grafiikan korruptoitumista tietyissä kartoissa
    • Topaz Video AI:ssa saattaa esiintyä artefakteja tietyillä tekoälymalleilla

Lataa Intelin ajurit täältä

Ajurit Arc Näytönohjaimet