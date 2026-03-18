Uudet Core Ultra 9 290HX Plus ja Core Ultra 7 270HX Plus eroavat 285HX:stä ja 265HX:stä vain 900 MHz nopeamman sirujen välisen väylän osalta.

Intel julkaisi viime viikolla uudet Core Ultra 200S Plus -sarjan Arrow Lake Refresh -prosessorit työpöydälle. Tällä viikolla vuorossa on Core Ultra 200HX Plus -sarjan päivitysversiot kannettaviin samalla arkkitehtuurilla.

Intel on ottanut kannettaviin eri lähestymistavan kuin työpyödälle, jolle se julkaisi Core Ultra 5- ja 7-mallit eikä lainkaan päivitysversiota lippulaivamallista. Mobiilin saatiin sen sijasta suoraan huipulle Core Ultra 9 290HX Plus ja sen alapuolelle Core Ultra 7 270HX Plus.

Mobiilimallien tuleminen suoraan malliston yläpäähän tarkoittaa samalla, että päivitykset jäävät työpöytää pienemmiksi. Core Ultra 9 290HX Plus eroaa 285HX-mallista vain 900 MHz korkeamman sirujen välisen väylän nopeuden osalta ja sama pätee Core Ultra 7 270HX Plus -malliin, kun verrokkina on 265HX.

Koska ydinten määrä pysyi ennallaan eikä ydinten kellotaajuudet nousseet, on prosessorien suorituskykyparannukset nopeamman sirujen välisen kommunikaation ja ohjelmistopuolen päivityksissä. Mukana on tuki uudelle Intel Binary Optimization Tool -työkalulle, joka lupaa optimoida suorituskykyä järjestelemällä sovellusten koodia nopeammin suoritettavaksi.

Intelin omien testien mukaan Core Ultra 9 290HX Plus peittoaa Core Ultra 9 285HX:n laajoissa pelitesteissä keskimäärin 8 %:n erolla. Pienimmillään eroa ei ole Assassin’s Creed Miragessa lainkaan ja suurimmilleen se venähtää 24 %:iin Borderlands 3:ssa. Hyötyohjelmissa ero on Intelin testeissä 3-6 % ja synteettisissä testeissä 3-7 %.

Intel Core Ultra 200HX Plus -sarjan prosessoreihin perustuvia kannettavia on luvassa pitkin vuotta ja ensimmäisiä on lupa odotella markkinoille näillä näppäimillä.

Lähde: Intel