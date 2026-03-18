Arc B -sarjan näytönohjaimilla ja Core Ultra 200V- ja 3 -sarjojen integroiduilla Arc-grafiikkaohjaimilla toimiva Intel Precompiled Shaders lyhentää pelien latausaikoja, kun varjostimia ei tarvitse kääntää paikallisesti omalla tietokoneella.

DirectX 12 Ultimate rajapinta on saanut valmiiksi käännetyt varjostimet pelaajille tarjoavan Advanced Shader Delivery -ominaisuuden jo viime vuonna, mutta se on tulossa vasta nyt kaikkien kehittäjien saataville ja sittenkin tukee vain Xbox Storen kautta myytyjä pelejä. Intel tarjoaa omille näytönohjainvalmistajille omaa vaihtoehtoaan teknologialle.

Intel on julkaissut virallisesti Intel Precompiled Shaders -ominaisuuden eli yhtiön valmiiksi sen näytönohjaimille kääntämät varjostinpaketit ja Precompiled Shader Distribution -alustan niiden jakeluun. Aluksi tuettuna on kourallinen Steam-pelejä, mutta yhtiö työskentelee myös Microsoftin kanssa ja tulee tukemaan myöhemmin tänä vuonna Advanced Shader Delivery -ominaisuutta.

Valmiiksi käännetyt varjostimet lyhentävät pelien käynnistysaikaa etenkin ajureiden päivityksen jälkeen ja pelin ensimmäisellä käynnistyksellä. Tietokone joutuu kääntämään varjostimia myös kesken pelin joko lennossa aiheuttaen nykimistä tai lataustaukojen aikana pidentäen niiden kestoa. Valmiiksi käännetyt varjostimet siirtävät myös nämä ongelmat historiaan.

Intel on testannut valmiiksi käännettyjen varjostimien tuomaa hyötyä pelien latausaikoja yhteensä 13 pelillä käyttäen Arc B580 -näytönohjainta, Core Ultra X9 388H -prosessoria integroidulla Arc B390 -grafiikkaohjaimella sekä Core Ultra 9 288V -prosessoria integroidulla Arc 140V -grafiikkaohjaimella. Valitettavasti Intel käyttää graafeissaan järjetöntä ”kertaa nopeampi”-mallia, mikä tekee todellisen eron hahmottamisen vaikeaksi. Intelin mukaan esimerkiksi Arc B580:lla latausajat ovat pelistä riippuen 1,3-21 kertaa niin nopeat, kuin ilman sitä. Core Ultran B390:llä 1,4-37 kertaa niin nopeat, kuin ilman ja Arc 140V:llä 1,3-24x niin nopeat kuin ilman. Graafien pituudet itsessään auttavat kuitenkin hahmottamaan erojen todellisen luokan.

Intel Precompiled Shaders -ominaisuus on oletuksena pois päältä ja käyttäjän tulee ottaa se itse käyttöön. Sen saa käyttöön tänään julkaistuilla ajureilla menemällä ajureiden ohjauspaneeliin ja Graphics -välilehden 3D Rendering -osioon, josta asetus löytyy. Ominaisuus Core Ultra 3- tai 200V-sarjan prosessorin integroidulla grafiikkaohjaimella tai Arc B -sarjan näytönohjaimen.

Intelin valmiiksi käännetyt varjostimet kattavat tällä hetkellä kolmetoista Steam-peliä: Black Myth Wukong, Borderlands 4, Call of Duty: Black Ops 6 ja 7, Cyberpunk 2077, God of War: Ragnarök, Gotham Knights, Hogwarts Legacy, NGA 2K26, Starfield, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ja The Outer Worlds 2. Lisää tuettuja pelejä tullaan lisäämään uusien ajurijulkaisujen mukana.

Lähde: Intel