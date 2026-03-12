Valven GDC-esitykseen mahtui pelaajia kiinnostavien sertifiointiohjelmien lisäksi myös enemmän kehittäjille suunnattua tietoa mm. Arm-prosessoreille suunnitellusta FEX-emulaatiokerroksesta.

Valve on pitänyt parhaillaan käynnissä olevassa GDC 2026 -konferenssissa esityksen tulevien Steam-laitteiden sekä SteamOS:n tiimoilta. Mukaan mahtui jo paljon entisestään tuttua, mutta myös mielenkiintoista uutta esimerkiksi pelien sertifiointiin liittyen.

Pelaajien kannalta mielenkiintoisinta antia esityksessä lienee Valven uudet sertifioinnit sovellusten yhteensopivuudelle. Nykyisellään Steam Deckillä kerrotaan olevan jo yli 25 000 peliä, jotka toimivat joko pelattavasti tai täydellisesti käsikonsoliluokan tietokoneella. Valve on lisäksi merkinnyt Steamin pelikirjastoon kaikki SteamOS-käyttöjärjestelmää tukevat pelit sinisellä tarkistusmerkillä.

Uutena mukaan tulee Steam Machine Verified -sertifiointi. Kaikki Deck Verified -pelit ovat automaattisesti myös Machine Verified -pelejä, jonka lisäksi ne pelit, jotka on merkitty Deck Playableksi vakioresoluution tai heikon luettavuuden vuoksi, muuttuvat niin ikään Machine Verified -peleiksi. Muista syistä Deck Playable -pelit merkitään Machine Playable -leimalla. Mikäli Steam Deck ei ole tuettu SteamOS:n vuoksi, ei peli luonnollisestikaan ole tuettu myöskään Steam Machinella. Ainut tilanne, jossa tulee lisää testattavaa, on se, kun peli ei tue Steam Deckiä sen suorituskyvyn vuoksi. Steam Machinen vaatimus Verified-leimalle on 30 FPS:n suorituskyky 1080p-resoluutiolla.

Myös Steam Frame -virtuaalilasit saavat oman Verified -sertifiointiohjelmansa. Steam Frame Verified -leiman voi saada vain pelit, jotka pyörivät suoraan itse VR-laseilla, mutta pelien ei tarvitse olla varsinaisesti VR-pelejä. Pelin tulee lisäksi olla täysin pelattavissa Steam Framen vakio-ohjaimilla. VR-pelien pitää pyöriä vähintään 90 FPS:n ruudunpäivitysnopeudella ja 2D-pelien 30 FPS:n nopeudella 720p-resoluutiolla. Pelin käyttöliittymän tulee luonnollisesti olla helposti luettavissa. Steam Frame tuo mukaan hieman lisää testattavaa, sillä Deck Verified- ja Deck Playable -pelit sekä VR:n vuoksi Deck Unsupported -pelit pitää kukin testata virtuaalilaseilla sertifioinnin saavuttamiseksi. Mikäli peli ei tue Steam Deckiä suorituskyvyn tai SteamOS:n vuoksi, se ei tue myöskään Steam Framea.

Esityksessä on mukana myös enemmän kehittäjille suunnattua tietoa mm. FEX-teknologiasta ARM-prosessoreille sekä Steam Frame -VR-laseille striimaamisesta, Battleye-huijauksenestosta ja päivittyneistä kehitystyökaluista. Suosittelemme asiasta kiinnostuneille koko diaesityksen (PDF) lukemista.

Lähde: TechPowerUp