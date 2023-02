Xeon W-2400 -sarjassa on käytössä MCC-siru maksimissaan 24-ytimisenä ja W-3400-sarjassa neljän sirun XCC-piiri maksimissaan 56-ytimisenä.

Intel on julkaissut uudet Xeon W-3400- ja W-2400-sarjojen työasemaprosessorit. Sapphire Rapids -arkkitehtuuriin perustuvat prosessorit sopivat uuteen W790-piirisarjaan perustuvien emolevyjen LGA4677 -kantaan.

Intelin uudet työasema-Xeonit perustuvat palvelimista tuttuun Sapphire Rapids -arkkitehtuuriin, eli niissä on käytössä pelkkiä Golden Cove -ytimiä, jotka tunnetaan myös 12. sukupolven Core-prosessoreiden P-ytiminä. Sapphire Rapidsin Golden Coveissa on tosin käytössä 2 Mt L2-välimuistia Alder Laken 1,25 Mt:n sijasta. Xeon W-2400-sarjan prosessoreissa on käytössä Sapphire Rapidsin yhteen siruun perustuva MCC-versio ja W-3400-sarjassa neljään siruun perustuva XCC-versio.

Kuten vuodot aiemmin kertoivat, Intel on laajentanut Core-perheen nimeämistapaa myös työasemiin. Xeon W-2400-sarjasta löytyy w3-, w5- ja w7-malleja, kun W-3400-sarja rakentuu w5-, w7- ja w9-malleista. Löydät kaikkien mallien oleelliset tiedot yllä olevista dioista. HEDT-harrastajia houkuttelevana yksityiskohtana X-merkinnällä varustetut mallit ovat kerroinlukottomia. Xeon W-2400-sarjan DDR5-muistiohjain on neli- ja W-3400:n kahdeksankanavainen. Molemmista löytyy myös Intelin 3. sukupolven Deep Learning Boost -kiihdytin.

Xeon W-3400-sarjan prosessorit on varustettu jopa 112 PCI Express 5.0 -linjalla, kun W-2400-sarjassa niitä on 64. W790-piirisarja löytyy DMI 4.0 x8 -väylän takaa ja se tarjoaa maksimissaan 16 PCIe 4.0 -linjaa, 8 SATA 3.0 -porttia, 5 USB 3.2 -liitäntää (20 Gbps) sekä 2,5 Gbps:n verkkoyhteyttä lankoja pitkin ja Wi-Fi 6E:tä ilman niitä.

Suorituskyvyn osalta Intel on vertaillut prosessoreitaan viime sukupolven malleihin. Media- ja viihdetesteissä, tuotekehityksessä, biotiedesovelluksissa, finanssisovelluksissa, energiateollisuuden tarpeissa 56-ytiminen Xeon w9-3495X tarjoaa 91-140 % parempaa suorituskykyä, kuin viime sukupolven 28-ytiminen Xeon W-3275. Myös kahden 28-ytimisen Xeon Gold 6258R -prosessorin kokoonpano jäi w9-3495X:n jalkoihin. 7-Zipin, Python 3.6:n ja Octaven muodostomassa yleissuorituskykytestissä ero jäi maltillisesti 38 %:iin.

Työpöytäkäyttöä lähestyessä tilanne vaihtelee rajusti kuorman mukaan. Adoben Premiere Pro 23:ssa ja After Effects 22.4:ssä sekä Blackmagic Designin DaVinci Resolve 18.1:ssä suorituskykyero jäi 10-24 %:iin, kun Autodesk Maya – SPECapc for Maya 2023:ssa, Chaos vRay 5.01:ssä ja Maxon Cinema 4D 2023:ssa eroa tuli 89-131 %.

