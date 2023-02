Kahden lähteen tietojen mukaan Googlella on valmisteilla kaksi omaan 5 nanometrin järjestelmäpiiriä: omaan suunnitteluun perustuva Cypress ja varalla oleva Marvellin teknologiaan perustuva Maple.

Googlen ensi askel piirivalmistukseen oli vuonna 2017 markkinoille tullut Tensor Processing Unit eli TPU. Sittemmin yhtiö on julkaissut jo useita uusia TPU-sukupolvia sekä laajentanut valikoimaansa mobiilijärjestelmäpiireihin. Nyt yhtiön kerrotaan laajentavan järjestelmäpiirejään palvelinpuolelle.

The Informationin kahteen eri lähteeseen perustuvien tietojen mukaan Google on ottanut tähtäimeensä Arm-pohjaisilla Graviton-prosessoreillaan palvelinmaailmassa pyörivän Amazonin. Yhtiöllä kerrotaan olevan meneillään kaksi erillistä projektia, joiden kummankin suunnittelua on johtanut Inteliltä rekrytty Uri Frank.

Ensisijainen projekteista on lähteiden mukaan Cypress, joka olisi täysin yhtiön omaa suunnittelua. Maplen puolestaan huhutaan olevan lähinnä varasuunnitelma ja perustuvan vahvasti Marvellin ThunderX3-palvelinprosessoriin. Kumpikin Googlen järjestelmäpiireistä on suunniteltu lähteiden mukaan 5 nanometrin prosessilla valmistettavaksi ja Maplen olevan jo koetuotannossa TSMC:llä.

Mikäli kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, käyttöön tulevan piirin massatuotannon povataan käynnistyvän 2024 alkupuolella. Käyttöön Googlen uskotaan saavan ne vuoteen 2025 mennessä.

Lähde: Tom’s Hardware