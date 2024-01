Kaikki nyt julkaistut uudet prosessorit perustuvat nimestään riippumatta Raptor Lake Refresh -arkkitehtuuriin.

Muiden jättien tavoin myös Intel on pitänyt oman keynotensa CES 2024 -messujen alla Las Vegasissa. Yhtiö julkaisi tapahtumassa joukon uusia prosessoreita, eikä yhtiön brändimuutoksen keskellä kelluvaa nimeämistä voi ainakaan liian selkeäksi haukkua.

Intel julkaisi keynotensa yhteydessä prosessoreita kolmeen eri sarjaan ja jokainen uusista malleista perustuu Raptor Lake Refresh -arkkitehtuuriin. Työpöydältä jo entuudestaan tuttu 14. sukupolven Core -mallisto täydentyi uusilla 35 ja 65 watin malleilla, kun kannettavien puolella Meteor Lakeen perustuvat Core Ultrat saavat seuraa 14. sukupolven Core -mobiiliprosessoreista ja uusien Core -mobiiliprosessoreiden Series 1 -sarjasta. Myös Core Ultra -prosessorit ovat saaneet sittemmin Series 1 -lisänimen.

Kannettavien 14. sukupolven Core -perhe rajoittuu kaikkein suorituskykyisimpään Core HX -sarjaan ja se rakentuu yhteensä viidestä mallista. Mallisto skaalautuu kuudella P- ja neljällä E-ytimellä varustetusta Core i5-14450HX:stä kahdeksan P-ytimen ja 16 E-ytimen Core i9-14900HX -huippumalliin. Raptor Lakeen perustuvana niiden grafiikkaohjain perustuu pykälää vanhempaan Xe-LP-arkkitehtuuriin. Löydät prosessoreiden oleellisimmat tiedot yllä olevasta diasta.

Suorituskyvyn osalta Intelin mukaan lippulaivamalli i9-14900HX peittoaa AMD:n Ryzen 9 7945HX:n useimmissa peleissä ja parhaimmillaan jopa 37 %:n erolla, mutta ottaa toisaalta joissain peleissä takkiinkin vähän. Joissain peleissä taakse jää jopa 7945HX3D. Hyötyohjelmien ja muun yleisen suorituskyvyn puolella Intel puolestaan kertoo i9:n vievän kaikissa testeissä voiton 7945HX:stä eron ollessa testistä riippuen 3-51 %.

Täysin uusi sarja on Core-mobiiliprosessoreiden Series 1, joka pienellä järjellä olisi voitu nimetä myös 14. sukupolven Core-U -sarjaksi vanhaan tapaan, ottaen huomioon Raptor Lake Refresh -arkkitehtuurin. Sarjaan kuuluu kolme mallia, joista kaikissa on samat kaksi P-ydintä ja erot tulevat kellotaajuuksista sekä E-ytimistä. Core 3 100U on varustettu neljällä E-ytimellä, kun Core 5 120U:ssa ja Core 7 150U:ssa niitä on kahdeksan. Myös Core Series 1:n integroitu GPU perustuu Xe-LP-arkkitehtuuriin. Löydät prosessoreiden oleellisimmat tiedot tuttuun tapaan yllä olevasta diasta.

Työpöydälle saadut uudet 14. sukupolven Core -prosessorit noudattavat tuttuja kaavoja, mutta ne ovat aiemmin julkaistuista malleista poiketen kerroinlukittuja ja varustettu matalammilla TDP-arvoilla. Mallisto kantaa aina Intel Processor 300 -nimellä tunnetusta hinnat alkaen mallista kahdella P-ytimellä i9-14900-huippumalliin kahdeksalla P-ytimellä ja 16 E-ytimellä asti. Jokaisesta mallista tulee sekä 65 watin perusversio että 35 watin T-versio. Lisäksi i3-14100F- i5-14400F, i7-14700F ja i9-13900F tarjoavat vaihtoehdon ilman integroitua GPU:ta käytössä. Löydät prosessoreiden oleellisimmat tiedot yllä olevista dioista.

Lähde: Intel