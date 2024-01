Kompaktimpien mittojen ohella ROG Phone 8 tuo mukanaan myös useampia muita kaivattuja ominaisuuksia, kuten langattoman latauksen ja IP68-suojauksen.

Asus on esitellyt uuden ROG Phone 8 -älypuhelimensa, joka on seuraaja viime huhtikuussa julkaistulle ROG Phone 7 -mallistolle. Asus on uudistanut tehopuhelimensa rakennetta merkittävästi tehden siitä pienikokoisemman ja kevyemmän kuin edeltäjänsä. Valmistajan mukaan kyseessä ei ole enää pelkästään pelipuhelin, vaan se on suunnattu myös muille tehokäyttäjille, kuten striimaajille ja sisällöntuottajille.

Sisärakenne on siltä osin tuttu ja massasta poikkeava, että pääpiirilevy on sijoitettu edelleen puhelimen keskelle ja akun kaksi puoliskoa sen molemmille puolin. Edeltäjämallin jäähdytysaukosta on luovuttu, jonka myötä rakenteen vesisuojaus on saatu parannettua IP68-tasolle. Uudistettu AeroActive Cooler X -jäähdytin on aiempaa kompaktimman kokoinen, mutta sen luvataan jäähdyttävän tehokkaammin suuremman kontaktialan sekä nopeamman tuulettimen myötä.

Näytön koko on pysynyt samassa 6,78 tuumassa kuin edeltäjässä, mutta reunuksia on pienennetty ja etukamera on siirretty näyttöreikään. Näytön maksimivirkistystaajuus on pysynyt samana, mutta se käyttää nyt LTPO-paneelia mukautuvalla 1-120 Hz virkistystaajuudella ja aiempaa korkeammalla 2500 nitin maksimikirkkaudella. Aiemmista sukupolvista tuttu 3,5 mm ääniliitäntä sekä AirTrigger-ultraääniolkapainikkeet kuuluvat edelleen varustukseen.

Puhelimen sisällä hyrrää Qualcommin tuore Snapdragon 8 gen 3 -lippulaivapiiri, joka jäähtyy höyrykammiolla, grafeenikerroksilla sekä takakuoren kanssa kontaktissa olevalla kuparijäähdyttimellä, joka on asemoitu kohdikkain erillisen AeroActive X -coolerin kylmälevyn kanssa. Muistivariantteja on kolme, joista huippumalliin on tarjolla peräti 24 Gt LPDDR5X-muistia sekä tera tallennustilaa. Akun kapasiteetti on pienentynyt 5500 mAh:iin, mutta plussapuolena puhelin tukee vihdoin langatonta latausta 15 watin teholla.

Uudelleenmuotoiltu kamerakehys tarjoaa uudistetun 50 megapikselin IMX890-sensoriin ja Hybrid Gimbal 3.0 -vakautukseen luottavan pääkameran, 13 megapikselin ultralaajakulmakameran sekä ensimmäistä kertaa ROG Phone -mallistossa myös telekameran 3x-polttovälillä pääkameraan nähden.

Tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 163,8 x 76,8 x 8,9 mm

Suojaus: IP68

Materiaalit: alumiinirunko, Gorilla Glass Victus

Paino: 225 grammaa

6,78” LTPO AMOLED -näyttö, 2400×1080, 1-120 Hz & 165 Hz virkistystaajuus, 720 Hz kosketuksentunnistus, HDR10, 2500 nit (piikki)

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 -järjestelmäpiiri

Muisti ja tallennustila: ROG Phone 8: 12 Gt LPDDR5X, 256 Gt UFS 4.0 ROG Phone 8 Pro: 16 tai 24 Gt LPDDR5X, 512 Gt tai 1 Tt UFS 4.0

Takakamera: 50 megapikselin pääkamera, Sony IMX890 1/1,56” sensori,1,0 µm pikselikoko, f1.9, Hybrid Gimbal 3.0 -vakautus 13 megapikselin ultralaajakulma, 120 asteen kuvakulma, f2.2 32 megapikselin telekamera, Quad Bayer, 0,7 um pikselikoko, f2.0, 3x, OIS

Etukamera: 32 megapikseliä, RGBW-sensori, 0,7 um pikselikoko, 90 asteen kuvakulma

5G SA&NSA (n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n18 / n20 / n25 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n79)

Wi-Fi 7 ready, Bluetooth 5.3 (aptX Lossless & Adaptive)

GPS(L1/ L5), Glonass(G1), Galileo(E1/E5a), BeiDou(B1i/B1c/B2a), QZSS(L1/L5), NavIC(=IRNSS)

NFC, sormenjäljenlukija näytössä, ultraääni-olkapainikkeet

stereokaiuttimet, 3,5 mm ääniliitäntä

5500 mAh akku, 65 W pikalataus, 15 W langaton Qi-lataus

Android 14, 2 Android-versiopäivitystä & 4 vuotta tietoturvakorjauksia

Pohjoismaissa ROG Phone 8 tulee saataville kolmena eri versiona ja muistivarianttina. Lähtöhintaisessa 1149 euron ROG Phone 8:ssa on 12 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa sekä takakuoressa RGB-valaistu ROG-logo. 1249 euron hintaisessa 8 Pro -mallissa on muistia 16 & 512 Gt sekä 341 mini-LED:istä koostuva kustomoitava takakuoren koristekuvio. 1549 euroa kustantavassa 8 Pro Edition -huippuversiossa on lisäksi 24 Gt RAM-muistia, teratavu tallennustilaa sekä AeroActive X -cooleri. Ennakkomyynti on alkanut Suomessa ja saataville laitteet tulevat 22. tammikuuta.

Lähde: Asus