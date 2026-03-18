Uutta Find N6:tta mainostetaan mm. täysin sileällä sisänäytöllä ilman taitoskohtaa.

Kiinalainen Oppo tuo varsin laadukkaan oloisen taittuvanäyttöisen Find N6 -lippulaivapuhelimensa myyntiin globaalisti, mutta Eurooppa jää harmillisesti nuolemaan julkaisussa näppejään. Myöskään edeltäjämalli Find N5 ei saapunut myyntiin Euroopassa. Oppon uutuuslippulaivaa hehkutetaan esimerkiksi täysin olemattomalla sisänäytön taitoskohdalla (”zero-feel crease”).

Find N6 on erittäin ohut taittuvanäyttöiseksi puhelimeksi, sillä sen paksuus on suljettuna vain 8,9 mm. Ohuesta rakenteesta huolimatta puhelin on varustettu 6000 milliampeeritunnin pii-hiiliakulla, joka tukee 80 watin langallista ja 50 watin langatonta latausta. Järjestelmäpiirinä Find N6:ssa on Qualcommin huipputason Snapdragon 8 Elite Gen 5, jonka kylkeen on leivottu 16 gigatavua RAM-muistia ja 512 Gt tallennustilaa.

Sekä ulko- että sisänäytöt (6,62” & 8,12”) hyödyntävät AMOLED-paneeleita ja tukevat 1–120 hertsin mukautuvaa virkistystaajuutta. Molempien näyttöjen yhteydessä on 20 megapikselin etukamerat, kun taas Hasselblad-yhteistyöllä toteutettu takakamera on varustettu 200 MP:n etukameralla sekä telekameralla ja ultralaajakulmalla, joiden molempien tarkkuus on 50 MP. Lisäksi takakamerassa on 2 MP:n True Color -sensori, jonka tarkoitus on parantaa kuvien valkotasapainoa.

Muita ominaisuuksia Find N6:ssa on esimerkiksi O+ Connect, joka mahdollistaa esimerkiksi helpon tiedonsiirron ja näytön peilauksen sekä Mac- että Windows-tietokoneiden kanssa, ja yhteensopivuus lisävarusteena myytävän Oppo AI Pen -näyttökynän kanssa. Uutuuspuhelimessa rullaa Oppon ColorOS 16 -käyttöliittymä (Android 16).

Oppo Find N6:n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Stellar Titanium, Blossom Orange

Ulkomitat (K × L × P) ja paino: Suljettuna: 159,9 × 74,1 × 8,9 mm Avattuna: 159,9 × 145,6 × 4,2 mm 225 g

Suojaluokitus: IP56, IP58, IP59

Ulkonäyttö: 6,62” AMOLED, 1140 × 2616 pikseliä, 1–120 Hz, 1800 nitin HBM-kirkkaus

Sisänäyttö: 8,12” AMOLED, 2248 × 2480 pikseliä, 1–120 Hz, 1800 nitin HBM-kirkkaus

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiiri (TSMC 3 nm) 8 Oryon-ydintä: 2 × Prime + 6 × Performance Adreno 840 -grafiikkaohjain

16 Gt RAM-muistia (LPDDR5X)

512 Gt tallennustilaa (UFS 4.1)

Kolmoistakakamera (+ 2 MP:n True Color -kamera): 200 MP:n pääkamera, f1.8, AF, OIS 50 MP:n optinen 3x-telekamera, f2.7, AF, OIS 50 MP:n ultralaajakulmakamera (120°), f2.0, AF

Etukamera (ulko- ja sisänäyttö): 20 MP, f2.4

Videokuvaus: Takakamera: 4K & 1080p 60/30 FPS (ilman kuvanvakautusta 120 FPS), Dolby Vision Etukamerat: 4K & 1080p 30 FPS

5G NR, LTE-FDD/TDD, (Dual-nano-SIM, eSIM)

Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NFC

BDS, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC

Stereokaiuttimet

Akku: 6000 mAh, SuperVOOC 80 W (langallinen, USB-C 3.2 Gen 1), AirVOOC 50 W (langaton)

ColorOS 16 (Android 16) 5 vuotta Android-versiopäivityksiä, 6 vuoden tietoturvakorjaukset



Oppo Find N6 tulee saataville Euroopan ulkopuolella 20. maaliskuuta 1899 dollarin hintalapulla varustettuna.

Lähde: Oppo, Tuotesivut