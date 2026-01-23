Testasimme Oppon 1299 euron hintaisen, peräti 7500 mAh:n akulla ja 200 megapikselin telekameralla varustetun Find X9 Pro -lippulaivapuhelimen.

OnePlussan tuorein 15-lippulaivapuhelin osoittautui io-techin testeissä jälleen sinänsä hyväksi puhelimeksi, mutta edellismallista heikentyneet kamerat pistivät pahasti silmään peräti 950 euron hintaluokassa myytävässä laitteessa. OnePlussan emoyhtiönä tunnettu Oppo laajensi loppuvuonna myös Suomen markkinoille ja ikään kuin korjasi tilanteen julkaisemalla uuden Find X9 Pron 1300 euron hintaan OnePlussaa selvemmäksi aidoksi lippulaivaksi. Toimituksemme Juha Kokkonen valitsi kyseisen puhelimen speksien ja internetistä löytyneiden tietojen valossa jopa omaksi henkilökohtaiseksi suosikikseen vuoden puhelimista io-techin YouTube-kanavalla.

Nyt Find X9 Pro on saapunut myös io-techin testipenkkiin ja uudessa testiartikkelissa otamme selvää, tarjoaako se vastinetta 1299 euron suositushinnalleen ja onnistuuko se todella olemaan aito lippulaiva OnePlus 15:n yläpuolelle.

Lue artikkeli: Testissä Oppo Find X9 Pro