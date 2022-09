Arc A770 vastaa odotusten mukaan täyttä ACM-G10-grafiikkapiiriä, mutta A750- ja A580-mallien lopulliset konfiguraatiot ovat useimpien odotuksia järeämmät.

Intel on julkaissut viime aikoina useita videoita, joissa se käy läpi yhtiön tulevia Xe-erillisnäytönohjaimia ja niiden ominaisuuksia. Hiljattain yhtiön Tom Petersen myös lupasi, että tehokkaampien Arc-näytönohjainten julkaisu tapahtuu ”erittäin pian”.

Nyt yhtiö on julkaissut videon, jossa käydään läpi työpöytämallien lopulliset ominaisuudet. Kuten jo ennakkoon tiedettiin odottaa, Arc A770:ssä on käytössä täysi ACM-G10-piiri eli 32 Xe-ydintä, 32 RT-ydintä, 512 XMX-yksikköä ja 256-bittinen muistiväylä. A770:n GDDR6-muistit toimivat 17,5 Gbps:n nopeudella ja sitä on valmistajasta riippuen 8 tai 16 Gt. Intelin mukaan suurimmassa osassa malleja muistia tulee olemaan 8 Gt, mutta ainakin yhtiön oma A770 Limited Edition tulee kantamaan 16 Gt muistia.

Arc A750 tiputtaa ennakkotiedoista poiketen vain 4 Xe-yksikköä matkan varrelle, eli siinä on 28 Xe- ja RT-ydintä sekä 448 XMX-yksikköä 256-bittisen muistiväylän kaveriksi. GDDR6-muistia A750:n kaverina on valmistajasta riippumatta 8 Gt ja se toimii 16 Gbps:n nopeudella. Arc 580 on sekin ennakko-odotuksia järeämpi 24 Xe- ja RT-ytimellään sekä 384 XMX-yksiköllään. Muistiväylä pysyy A580:lla 256-bittisenä, määrä 8 gigatavussa ja nopeus 16 gigabitissä.

Intel raportoi luonnollisesti näytönohjaimilleen myös ”GPU-kellotaajuudet”: A770 2100 MHz, A750 2050 MHz ja A580 1700 MHz. Intelin on kuitenkin jo ennakkoon painottanut, että kyse on keskimääräisestä kellotaajuudesta, jonka lähistöllä GPU:n odotetaan toimivan suurimmassa osassa tilanteita. Rasituksesta riippuen kellotaajuus saattaa kuitenkin vaihdella merkittävästi niin mainitun kellotaajuuden ala- kuin yläpuolellekin eikä yhtiö ole antanut mitään pohja- tai kattokellotaajuuksia.

Lähde: Intel