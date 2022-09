Vuodoissa ei sinänsä paljastu paljoa uutta, mutta ne varmistavat lopulta kaikkien 13. sukupolven kerroinlukottomien prosessorimallien ominaisuudet.

Igor’s Lab on vuotanut nettiin koko Intelin 13. sukupolven Core -prosessoreiden markkinointidiapaketin. Dioissa käydään yksityiskohtaisesti läpi uuden sukupolven ominaisuudet ja markkinoinnin oleellisimmat pointit.

Prosessoriarkkitehtuurin puolella uutta on kahdeksan E-ydintä lisää, aiempaa suurempi L3-välimuisti Core i5 -työpöytämalleista ylöspäin, aiempaa suurempi L2-välimuisti Core i5-sarjan K-merkityistä kerroinlukottomista prosessoreista lähtien ylöspäin ja tietenkin nopeammat P-ytimet. 700-sarjan piirisarjojen puolella (ainakin Z790) uutta on lisätyt PCIe 4.0 -väylät piirisarjalla, yksi USB 3.2 Gen 2×2 (20G) liitäntä lisää ja tuki DDR5-muisteille DDR5-5600 nopeuteen asti.

Pakettiin kuuluu luonnollisesti myös tulevien prosessoreiden yksityiskohtaiset tiedot kerroinlukottomien mallien osalta. Löydät koko paketin yllä olevasta diasta, mutta kuten jo ennalta tiedettiin, ovat Core i9:t nyt 24-ytimisiä (8 P + 16 E), i7:t 16-ytimisiä (8 P + 8 E) ja i5:t 14-ytimisiä (6 P + 8E). Intel erottelee sarjat myös Turbo-ominaisuuksiensa osalta: Core i5:llä on käytössään vain normaalit Turbo-kellotaajuudet, i7:t lisäävät soppaan Turbo Boost Max 3.0 -teknologian ja i9:t vielä Thermal Velocity Boostin. Kaikkien K-mallien TDP-arvo on 125 wattia, mutta maksimikulutusraja riippuu sarjasta. Core i5 -prosessoreilla maksimi kulutusraja on 181 ja i7- ja i9-prosessoreilla 253 wattia.

Diapaketista puuttuu loput tulevista 13. sukupolven malleista, mutta tiettävästi ainakin hitaimman pään prosessoreissa tullaan hyödyntämään 12. sukupolven piisiruja, jonka vuoksi osa 13. sukupolven päivityksistä koskee vain osaa prosessoreista. Tällaisia ovat ainakin suurempi L2-välimuisti, joka on mukana vasta Core i5-sarjan K-malleista lähtien.

