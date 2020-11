Intelin asiakkaille ja kumppaneille viilattavaksi ja brändättäväksi tarkoitettu whitebook-kannettava sopii yhtiön Evo-brändin vaatimuksiin.

Intelin NUC- eli Next Unit of Computing -konseptin alle on sovitettu tähän asti erittäin pienikokoisia, ITX-kokoluokkaa pienempiä tietokoneita. Nyt Intel on kuitenkin päättänyt julkaista NUC-brändätyn whitebook-kannettavan.

Bishop County -koodinimellä kehitetty Intel NUC M15 Laptop Kit on ns. whitebook-kannettava. Whitebook-kannettava tarkoittaa tässä tapauksessa Intelin kumppaneille ja asiakkaille tarkoitettua lähes barebone-ratkaisua, jossa Intel on suunnitellut kokoonpanon rungon, emolevyn ja muut osat ja asiakas valitsee tai lisää mukaan vain tietyt haluamansa komponentit.

NUC M15:n sydämenä sykkii Intelin 11. sukupolven Core-prosessori Iris Xe -grafiikkaohjaimella ja kannettava on suunniteltu sopimaan Intelin Evo-brändin vaatimuksiin. Intelin kumppaneiden ja asiakkaiden on kuitenkin pidettävä huoli, että myös lopputuote osuu edelleen Evo-brändin mittoihin, eli mittavia muutoksia kannettaviin ei voi tehdä.

AnandTechin mukaan ensimmäinen NUC M15 -kannettava on Schenkerin Vision 15. Sen 15,6-tuumainen näyttö tarjoaa kosketustuen sekä maksimissaan 450 nitin kirkkauden. Kannettava on varusteltu Core i7-1165G7 -prosessorilla, 16 gigatavulla LPDDR4X-4266-muistia ja Samsungin 250 Gt:n 970 Evo Plus -SSD-asemalla, mutta siihen voi halutessaan konfiguroida myös PCIe 4.0 -väyläisen 980 Pro -SSD-aseman.

Kannettavassa on kaksi USB Type-C -mallista USB4 / Thunderbolt 4 -liitäntää, yksi kullakin sivulla, jotka kumpikin tukevat kannettavan latausta. Lisäksi kannettavassa on kaksi USB 3.2 Gen 2 Type-A -liitäntää, HDMI-liitäntä ja yhdistetty kuuloke- ja mikrofoniliitäntä. Yhteydet onnistuvat Wi-Fi 6- ja Bluetooth 5.1 -standardien mukaisesti. Sivuston mukaan Schenker ei ole hakenut kannettavalleen lopullista Evo-siunausta ainakaan vielä, mutta kannettava täyttää sen ehdot.

Intelin NUC M15 Laptop Kit -whitebook-runkoon perustuvien kannettavien toimitukset tullaan aloittamaan ensi vuoden tammikuussa.

Lähde: Intel