MSI julkaisi uuden Suprim-sarjan GeForce RTX 30 -malliston huipulle

MSI:n uusi Suprim-sarja haastaa markkinoilla muun muassa Asuksen Strix-sarjan huippumallit.

MSI on julkaissut muiden mukana tutut mallit RTX 30 -sarjaan, mutta yhtiö jätti hihaansa vielä yhden kortin. Viime perjantaina yhtiö esitteli puuttuvan linkin valikoimansa yläpäätyyn: Suprim -näytönohjaimet.

Suprim-sarjassa on keskitytty muun muassa korkealuokkaisiin materiaaleihin ja pieniin yksityiskohtiin. Esimerkiksi näytönohjainten muisteille on oma erillinen jäähdytysrivastonsa ja näytönohjaimista löytyy hiljaiseen toimintatilaan vakiona asetettu kaksois-BIOS. Näytönohjaimet tukevat myös Dragon Centerin Frozr AI Cooling -järjestelmää, joka synkronoi tietokoneen kotelotuulettimet yhteensopivan MSI:n emolevyn avulla näytönohjaimen lämpöihin.

Uuden näytönohjainsarjan cooleri tottelee nimeä Tri Frozr 2S ja se on varustettu suurikokoisten jäähdytysrivastojen lisäksi Torx 4.0 -tuulettimilla, erillisillä ilmanohjainrivoilla sekä Core Pipes -lämpöputkilla. Pakettiin kuuluu lisäksi näytönohjaimen taustalevy, johon on kaiverrettu MSI:n lohikäärmelogo, RGB-valaistuna tietenkin. Näytönohjaimessa on lisäksi RGB-valaistu coolerin kuoren muotoja noudatteleva LED-valolista sekä Suprim-logo.

Suprim-sarjaan julkaistaan kustakin RTX 30 -näytönohjaimesta kaksi mallia, perusmalli maltillisemmilla, mutta silti edeltävää huippumallia korkeammilla tehdasylikellotuksilla ja X-malli vielä pidemmälle viedyillä tehdaskelloilla. Esimerkiksi RTX 3090:n kohdalla edeltävän huippumalli Gaming X Trion Boost-kellotaajuus oli 1785 MHz, kun Suprimin on 1800 ja Suprim X:n 1860 MHz. Boost-kellotaajuus on sama sekä Gaming- että Silent-BIOSeilla, mutta Dragon Centerin kautta on napattavissa talteen vielä 15 MHz korkeammat kellotaajuudet.

MSI on valinnut näytönohjaimiinsa odotetusti yhden HDMI 2.1- ja kolme DisplayPort 1.4a -liitäntää. Lisävirtaa syötetään RTX 3070 -mallille kahdella ja RTX 3080- ja RTX 3090 -malleille kolmella 8-pinnisellä PCI Express -lisävirtaliittimellä.

Tulemme tutustumaan Suprim-sarjaan myös käytännössä io-techin testilaboratoriossa.

Lähde: MSI