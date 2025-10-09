Kannettaviin suunnattut Panther Lake -prosessorit saapuvat myyntin tämän vuoden lopulla ja ensi vuoden alkupuolella.

Intel on pitänyt tänään Tech Tour US –tapahtuman, jossa se esitteli odotetusti Panther Lake –arkkitehtuurin. Panther Lake on yhtiön seuraavan sukupolven kannettaviin suunnattu prosessori ja seuraaja Lunar Lakelle.

Panther Lake –prosessorit valmistetaan Intelin omalla Intel 18A –valmistusprosessilla, joskaan yhtiö ei tarkentanut koskeeko tämä kaikkia piirin siruista, vai vain osaa. Piiri rakentuu prosessorisirusta, grafiikkasirusta ja I/O-sirusta. Intel 18A on monin tavoin merkittävä muutos yhtiön aiempiin prosesseihin nähden, sillä siinä on käytössä Gate-All-Around-tyyppiset RibbonFET-transistorit ja virransyötön transistorin takapuolelle siirtävä PowerVia-teknologia.

Intelin viime sukupolvista tuttuun tapaan Panther Lakessa käytetään kolmen tyyppisiä ytimiä, joista jokainen edustaa nyt uutta sukupolvea: Cougar Cove –P-ytimiä, Darkmont E-ytimiä ja viimeisimmistä vuodoista poiketen Darkmont LP-E-ytimiä.

Yhtiön mukaan uusissa Cougar Cove P-ytimissä on käytössä uusi tekoälypohjainen virranhallinta, mikä kykenee reaaliajassa säätämään ytimen eri yksiköiden toimintaa. Muistinhallintaa taas on parannettu siten, että prosessori kykenee ennustamaan paremmin, milloin load- ja store-käskyt ovat sidoksissa toisiinsa, mikä auttaa kuormien ajoittamisessa ja oikeaan osuessaan parantaa ytimen IPC:tä. Prosessorin TLB-välimuisti (Translation Lookaside Buffer) on aiempaa isompi ja yhtiö on parantanut Lunar Laken Lion Covessa selvästi parantunutta haarautumisen ennustusta entisestään.

Darkmont E- ja LP-E-ytimissä on myös parannettu haarautumisen ennustusta ja ydin kykenee nyt hallitsemaan sen aggressiivisuutta lennossa tarjotakseen tarpeen mukaan parempaa suorituskykyä tai energiatehokkuutta. Siinä on myös parannettu nanokoodin suorituskykyä, mikä suorittaa monimutkaisia käskyjä prosessorin mikrokoodia tehokkaammin. Käytännössä kukin Darkmontin kolmesta front-endistä kykenee suorittamaan rinnakkain ja out-of-order-tyyppisesti useita käskyjä, mitkä ennen olisi pitänyt suorittaa sarjassa mikrokoodin kautta.

Panther Lake –prosessoreista tulee saataville kolme eri versiota. Pienin on 8-ytiminen versio, jossa on käytössä neljä P-ydintä ja neljä LP-E-ydintä, keskimmäinen on 16-ytiminen neljällä P-ytimellä, kahdeksalla E-ytimellä ja neljällä LP-E-ytimellä ja tehokkain 16-ytiminen samalla ydinkonfiguraatiolla, mutta selvästi järeämmällä integroidulla grafiikkaohjaimella. Pienimmässä ja keskimmäisessä mallissa on neljän Xe3-ytimen integroitu grafiikkaohjain, kun huippumallissa on 16 Xe3-ydintä. Eri versiot on toteutettu käyttäen kahta eri Compute-sirua, kahta eri SoC- tai Platform Controller –sirua ja kahta eri GPU-sirua.

Kaikista kolmesta löytyy uusi 5. sukupolven NPU 5 -tekoälykiihdytin ja IPU 7.5 -kuvaprosessori sekä Xe media- ja näyttöohjain ynnä tuki Wi-Fi 7:lle, Intel Bluetooth Core 6:lle ja Thunderbolt 5:lle sekä 4:lle. Pienin malli tukee maksimissaan LPDDR5X-6800- DDR5-6400-muisteja, keskimmäinen LPDDR5X-8533- ja DDR5-7200-muisteja ja huippumalli LPDDR5X-9600-muisteja ilman DDR5-tukea. Pienimmässä ja huippumallissa on kummassakin tuettuna neljä PCIe 5.0 -linjaa ja kahdeksan PCIe 4.0 -linjaa, kun keskimmäisessä on tuettuna 12 PCIe 5.0- ja 8 PCIe 4.0 -linjaa.

Suorituskyvyn osalta Intel kehuu Panther Laken tarjoavan yhdellä säikeellä yli 40 % pienempää tehonkulutusta vastaavalla suorituskyvyllä tai yli 10 % parempaa suorituskykyä samalla tehonkulutusta, kun verrokkeina ovat Lunar Lake ja Arrow Lake-H. Kaikilla säikeillä suorituskykyä luvataan jopa 50 % enemmän kuin Lunar Lakessa vastaavalla tehonkulutuksella ja yli 30 % pienempää tehonkulutusta vastaavalla suorituskyvyllä, kuin Arrow Lake-H. Tutustumme Xe3-grafiikkaohjainten suorituskykyyn erillisessä uutisessa.

