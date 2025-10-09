Toisin kuin Xe3-nimestä voisi päätellä, Intel ei laske grafiikkaohjainta osaksi Celestial-arkkitehtuuria vaan Arc B -sarjaan yhdessä Xe2-arkkitehtuurin Battlemage-erillisnäytönohjainten kanssa.

Intel esitteli Tech Tour US –tapahtumassa tarkemmin myös Panther Lakesta löytyvää Xe3-grafiikkaohjainta. Ennakkotiedoista ja nimestään huolimatta kyse ei ole yhtiön mukaan Celestial-arkkitehtuurista, vaan se kuuluu Battlemage-erillisnäytönohjaimen tapaan Arc B –sarjaan.

Uusimmassa roadmapissa Intel niputtaa tuotteitaan kahdessa eri kategoriassa: IP-tasolla ja tuotetasolla. IP-tasolla Xe:n alle kuuluvat Alchemist-erillisnäytönohjaimet sekä Meteor Laken ja Arrow Laken integroidut grafiikkaohjaimet, mutta tuotetasolla Alchemist on yksinään Arc A –sarja ja muut Arc Graphicsia. IP-tasolla Xe2:ksi luokiteltu Lunar Laken grafiikkaohjain on puolestana niputettu niin ikään Arc Graphicsiin, kun samana Xe2:een kuuluva Battlemage on Arc B-sarjaa. Panther Laken grafiikkaohjain on taas IP-tasolla Xe3-arkkitehtuuria, mutta osa samaa Arc B B-sarjaa, kuin Battlemage. Seuraavan sukupolven erillisnäytönohjain on taas eriytetty IP-tasolla Xe3P:ksi ja tuotetasolla “Next Arc” -perheeseen, mutta yhtiö on jo aiemmin kertonut kyseessä olevan Celestial. Yhtiön mukaan sikin sokin menevässä niputuksessa on piirien kyvyistä niin raudan kuin ohjelmiston tasolla ja Panther Laken Xe3 vastaa lähinnä Battlemagea ja siten Arc B –sarjaa.

Korkealla tasolla Xe3-ydin noudattaa Xe2:n mallia, eli kussakin ytimessä on kahdeksan Xe Vectore Engine -yksikköä, kahdeksan XMX-matriisilaskinta ja yksi säteenseurantaydin. Render Slice –tasolla Xe2:ssa oli neljä Xe-yksikköä, kun Xe3:ssa niitä on kuusi. Tätä voidaan kuitenkin skaalata alaspäin ja esimerkiksi Panther Laken keveämmässä neljän Xe-ytimen grafiikkaohjaimessa on käytössä kaksi kahden Xe-yksikön Render Sliceä.

Kukin Xe3-ydin kykenee Intelin mukaan suorittamaan yhtäaikaisesti parhaimmillaan 25 % enemmän säikeitä, kuin Xe2-ydin, jonka lisäksi se kykenee käyttämään koko ytimen kapasiteettia paremmin vaihtelevan rekisterien allokoinnin kautta. Etenkin jälkimmäisen uudistuksen kerrotaan oleva merkittävä tekijä suorituskyvyn kannalta. Lisäksi kussakin ytimessä on nyt Lunar Laken Xe2:n 192 Kt:n sijasta 256 Kt välimiustia, kuten Battlemagen Xe2-ytimissä. Myös L2-välimuistia on kasvatettu merkittävästi: Lunar Laken 8 Xe2-ytimellä oli käytössään 8 Mt L2-välimuistia, kun Panther Lakessa 12 Xe3-ytimellä sitä on 16 Mt. Se on suhteellisesti myös merkittävästi enemmän, kuin Battlemagen Xe2-ytimillä. Välimuistin määrä ei ole kuitenkaan sidottu suoraan ydinten määrään, sillä neljän Xe3-ytimen versiossa L2-välimuistia on 4 Mt. Intelin laskujen mukaan 12-ytimen Xe3:n 16 Mt:n L2-välimiusti vähentää muistiliikennettä esimerkkisovelluksissa jopa 17–36 %, kun verrokkina on 8 Mt L2-välimuistia.

Välimuistin ohella arkkitehtuurista löytyy uusi dynaaminen säteiden hallinta parantamaan asynkronista säteenseurantaa ja parannuksia ns. fixed function -yksiköihin. Säteenseurannassa jo Xe2:n yksiköt kykenivät arvioimaan säteiden ja kolmioiden törmäyksiä asynkronisesti, mutta niiden tulokset piti suorittaa järjestyksessä. Säteen järjestykseen pistävässä yksikköön saattoi tämän vuoksi muodostua pahoja pullonkauloja, mikä hidastaa koko yksikön toimintaa, ja tätä on korjattu Xe3:ssa mahdollistamalla uusien säteiden lähettämisen hidastaminen tarpeen mukaan, jotta kaikki säteet saadaan järjestettyä suoritukseen hyvässä tahdissa. Fixed function –puolella uutta on puolestaan uusi URB eli Unified Buffer Manager, joka kykenee päivittämään puskurimuistia nyt paloissa, kun aiemmin sen on pitänyt päivittää kerralla koko puskuri. Lisäksi anisotrooppisen suodatuksen ja stencil test rate suorituskykyjen kerrotaan kaksinkertaistuneen.

Intelin omissa käskykohtaisissa mikrotesteissä Xe3 suoriutuu kaikesta vähintään yhtä nopeasti kiun Xe2 ja parhaimmillaan suuren rekisterikuorman aiheuttavissa varjostimissa jopa 3,1- ja syvyyskirjoituksissa jopa 7,4-kertaisella nopeudella Xe2:een nähden. Testit on tehty Lunar Laken 8 Xe2-ytimen konfiguraatiolla verrattuna Panther Laken 12 Xe3-ytimeen. Isommassa kuvassa Panther Laken 12-ytimen Xe3-konfiguraation kerrotaan puolestaan tarjoavan yli 50 % parempaa suorituskykyä kuin Lunar Lakeen verrattuna ja yli 40 % parempaa suorituskykyä per watti Arrow Lake-H:n verrattuna. Intel esitteli lisäksi diaa, jossa verrataan yhden ruudun renderöintiä Panther Laken 12 Xe3-ytimellä ja Lunar Laken 8 Xe2-ytimellä. Ruudun renderöintiin kului Lunar Lakella lopulta 45,44 millisekuntia, kun Panther Lake selvisi samasta ruudusta 22,84 millisekunnissa.

Syvällisempää teknistä analyysia kaipaaville suosittelemme esimerkiksi Tom’s Hardwaren kattavaa artikkelia arkkitehtuurista ja prosessoreista.

Toim huom. teknisistä syistä johtuen uutisen kuvat tulevat päivittymään myöhemmin.

Lähde: Intelin lehdistömateriaalit