Nopeammalle Battlemage-uutuudelle eli Arc B580:lle luvataan GeForce RTX 4060:n lyövää suorituskykyä alle 250 dollarin suositushinnalla.

Intel julkisti tänään monien edullisemman pään näytönohjainten pelastajaksikin toivomat Arc B500 -sarjan näytönohjaimet. Arc B580 saapuu myyntiin jo 12. päivä joulukuuta, kun B570-mallia saadaan odotella 16. tammikuuta asti. B580 on suunnattu Intelin mukaan 1440p-pelaamiseen ja kertoo samaan hengenvetoon 1440p:n olevan pelikäytössä nopeiten kasvava resoluutio tällä hetkellä.

Intel Arc B580 perustuu täyteen BMG-G21-siruun, eli siinä on käytössä 20 Xe-ydintä ja 192-bittinen muistiohjain. Grafiikkapiirin kellotaajuus on 2670 MHz muistien toimiessa 19 Gbps:n nopeudella, mikä tuottaa 456 Gt/s muistikaistaa. GPU-kellotaajuus on tuttuun tapaan dynaaminen ja toisessa esimerkkikuvassa B580:n kellotaajuuden ilmaistaan pyörivän vakiona noin 2800 MHz:n tuntumassa. Näytönohjaimen TDP-arvo on 190 wattia.

Arc B570:ssa on käytetty osin leikattua G21-sirua ja siinä on käytössä 18 Xe-ydintä ja 160-bittinen muistiohjain. Grafiikkapiirin kellotaajuus on tiputettu 2500 MHz:iin ja muistit toimivat edelleen 19 Gbps:n nopeudella, mikä tuottaa 380 Gt/s muistikaistaa. Näytönohjaimen TDP-arvo on 150 wattia.

Yhteisiä ominaisuuksia kummallekin ovat rautakiihdytykset moderneille mediastandardeille, kuten AV1:lle, HEVC:lle, AVC:lle, VP9:lle ja kenties hieman erikoisesti Sonyn XAVC-H:lle. Näytönohjaimissa on oletuksena kolme DisplayPort 2.1 -liitäntää (UHBR 13.5) ja yksi HDMI 2.1-liitäntä sekä yksi 8-pinninen PCIe-lisävirtaliitin. Näytönohjaimet kytketään emolevylle PCIe 4.0 x8 -liitännällä. Limited Edition -referenssimalleissa on kiusoitteluvideolla aiemmin nähty kahden tuulettimen läpipuhaltava jäähdytysratkaisu.

Intel julkaisi tässä vaiheessa suorituskykylukemia vain Arc B580 -mallille. Kaikissa testeissä on käytössä 1440p-resoluutio. Yhtiön omien testien mukaan se on erittäin laajalla pelivalikoimalla keskimäärin 24 % nopeampi, kuin aiemman sukupolven pykälää korkeamman luokan A750. Osa testeistä on ajettu kummallakin XeSS käytössä. Tarkemmassa tarkastelussa pienimmillään ero on yhdessä prosentissa League of Legendsissä, kun Fortnitessä XeSS käytössä B580 peittoaa A750:n jopa 78 %:n erolla.

GeForce RTX 4060:iin eroa tulee yhtiön mukaan keskimäärin 10 % ja pelikohtaisesti tarkastellessa pahimmillaan tilanne on RoboCop: Rogue Cityssä, jossa Arc B580:n suorituskyky on 83 % RTX 4060:stä, ja parhaimmillaan Cyberpunk 2077:ssa, jossa B580 on jopa 43 % nopeampi, kuin RTX 4060. Lisäksi yhtiö nostaa esiin Forza Motorsportin, jossa GeForcen muisti loppuu kesken. High-asetuksilla B580 jää hieman RTX 4060:stä jälkeen, mutta High RT -asetuksilla se on jo 16 % ja Ultra RT -asetuksilla jopa 64 % nopeampi.

Suorituskykyä per euro mitattaessa verrokeiksi on otettu AMD:n Radeon RX 7600:n ja NVIDIAn GeForce RTX 4060:n. Yhtiön testien mukaan 249 dollarin suositushinnalla varustettu Arc B580 tarjoaa rasteroinnissa 32 % parempaa suorituskykyä per watti, kuin RTX 4060 ($299) ja 24,5 % parempaa suorituskykyä per euro, kuin RX 7600 ($269). Säteenseurannan kanssa Intel kertoo B580:n tarjoavan 25 % parempaa suorituskykyä per euro, kuin RTX 4060, ja jopa 42 % parempaa suorituskykyä per euro, kuin RX 7600.

Intel Arc B -sarjan näytönohjaimia on luvassa yhtiön omien Limited Edition -mallien lisäksi Acerilta, ASRockilta, Gunnirilta, Maxsunilta, Onixilta ja Sparklelta. Arc B580:n veroton suositushinta on Yhdysvalloissa 249 dollaria ja B570:n 219 dollaria.

Lähde: Intelin lehdistömateriaalit