Intel on julkaissut tänään odotetusti vuotoverkostojen tutkien alta livahtaneet Battlemage-arkkitehtuuriin perustuvat Arc B -sarjan näytönohjaimet. Ensimmäisenä julkistusvuorossa ovat sarjan keskivaiheille sijoittuvat B500-mallit, mutta tässä uutisessa keskitymme itse Xe2-HPG-arkkitehtuuriin.

Intelin mukaan uuden Xe2-HPG-työpöytäarkkitehtuurin merkittävimmät parannuskohteet ovat olleet käyttöasteen parantaminen, töiden parempi jako pitkin piiriä ja ohjelmistopuolen tehohävikin pienentäminen. Xe-ydinten vektoriyksiköt on päivitetty SIMD16-muotoon ja niiden rinnalla 4-syvät XMX-matriisimurskaimet sekä 256 Kt L1-tason välimuistia. SIMD16-yksiköt tukevat sekä SIMD16- että SIMD32-operaatioita. Siinä missä Xe1-ytimissä oli 16 256-bittistä vektoriyksikköä ja 16 1024-bittistä XMX-yksikköä, on Xe2-ytimissä 8 512-bittistä vektoriyksikköä ja 8 2048-bittistä XMX-yksikköä.

Säteenseurantayksikköä on päivitetty kasvattamalla traversal-liukuhihnojen määrä kahdesta kolmeen per yksikkö, Box-törmäysyksiköt 18 per yksikkö, kolmiotörmäysyksiköt kahdeen per yksikkö, jonka lisäksi käytössä on 16 Kt BVH-välimuistia. Käytännössä tämä tarkoittaa liukuhihnojen- ja box-törmäysyksiköiden määrän 1,5-kertaistamista ja kolmiotörmäysyksiköiden ja välimuistin kaksinkertaistamista per yksikkö.

Xe2-HPG-arkkitehtuurin Xe-ydinten suorituskyvyn kerrotaan parantuneen 70 % ja suorituskyvyn per watti 50 % verrattuna ensimmäisen sukupolven Xe-ytimiin. Yksittäisiä toimintoja tarkastellessa suorituskykyparannukset ovat pienimmillään tessellaatiossa 20 % ja Draw XI:ssä (Execute Indirect) jopa 12,5-kertaisia.

Intel Arc B580- ja B570 -perustuvat BMG-G21-siruun, joka valmistetaan TSMC:n N5-prosessilla ja on kooltaan 272 mm2. Täydessä piirissä on kuitenkin viisi Render Slice -yksikköä, mikä tarkoittaa yhteensä 20 Xe-ydintä, 160 XMX -yksikköä, 20 säteenseurantayksikköä, 20 tesksturointiyksikköä ja 10 ROP-yksikköä. Piirillä on yhteensä 18 Mt L2-välimuistia ja 192-bittinen GDDR6-muistiohjain. Lisäksi mukana on kaksi Multi-Format X-coder -mediayksikköä.

Lähde: Intelin lehdistömateriaalit