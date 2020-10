Intel kertoi lisää tietoa 11. sukupolven Core-prosessoreista (Rocket Lake)

Vaikka tulevat prosessorit valmistetaan edelleen 14 nanometrin prosessilla, ne perustuvat vihdoin uuteen Cove-sarjan arkkitehtuuriin uudelleen viritellyn Skylaken sijasta.

Intel julkaisi päivää ennen AMD:n Zen 3 -prosessoreiden julkaisua blogin, jossa kerrottiin muun muassa 11. sukupolven Rocket Lake -prosessoreiden saapuvan markkinoille ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Nyt yhtiö on julkaissut lisää tietoja tulevista prosessoreista.

11. sukupolven Core -prosessorit tullaan valmistamaan edelleen 14 nanometrin valmistusprosessilla, mutta Skylake-arkkitehtuurista on päästy vihdoin ja viimein eroon. Prosessoriytimet perustuvat Cypress Cove -arkkitehtuuriin, eli vanhemmalle prosessille muunnettuun Ice Lakesta tuttuun Sunny Cove -arkkitehtuuriin. Uusi ydinarkkitehtuuri tuo mukanaan selvästi Skylake-pohjaisia arkkitehtuureita paremman IPC:n (Instructions per Clock). Prosessoreiden grafiikkaohjain tulee perustumaan Xe-arkkitehtuurin UHD Graphics -versioon.

Toinen merkittävä uutuus on tuki 20 PCI Express 4.0 -kaistalle suoraan prosessorilta. Kaistat on validoitu käytettäväksi yhdessä PCIe 4.0 x16 -liittimessä ja yhdessä PCIe 4.0 -M.2-liittimessä. Lisäksi prosessoreissa on tuki Intel Deep Learning Boost- ja VNNI- teknologioille (AVX-512 Vector Neural Network Instructions), integroitu USB 3.2 Gen 2×2 -ohjain sekä uusia ylikellotusominaisuuksia. Prosessoreiden rinnalle julkaistaan myös 500-sarjan piirisarjat, mutta prosessorit sopivat myös nykyisiin 400-sarjan emolevyihin.

Intel nosti kuluttajaprosessoreidensa ydinten maksimimäärän 10. sukupolven myötä kymmeneen, mutta 11. sukupolvessa palataan maksimissaan kahdeksaan ytimeen. Uusittu muistiohjain tukee nyt parhaimmillaan DDR4-3200-nopeutta ja Xe-arkkitehtuurin integroidun grafiikkaohjaimen kerrotaan olevan noin 50 % nopeampi, kuin 9. sukupolven iGPU:n. Prosessorin mediayksiköitä on päivitetty tukemaan parhaimmillaan 12-bittisen 4:4:4 4K60 -videon pakkausta HEVC-, VP9- ja SCC -koodekeilla sekä 10-bittisen 4:2:0 4K60 -videon pakkausta AV1-koodekilla. Grafiikkaohjain voi tukea nyt enimmillään kolmea 4K60- tai kahta 5K60-näyttöä samanaikaisesti ja liitinpuolella tuettuina ovat DisplayPort 1.4a sekä HDMI 2.0b.

Lähde: Intel