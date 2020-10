Intel varmisti 11. sukupolven Core-prosessoreiden julkaisuaikataulun (Rocket Lake)

Intelin John Boninin mukaan yhtiö tulee julkaisemaan uudet 11. sukupolven työpöytäprosessorit PCIe4-tuen kera ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Intelin Client Computing Groupin Desktop, Workstations and Gaming -siiven johtaja John Bonini on julkaissut blogipostauksen Medium-palvelussa. Blogissaan Bonini käy läpi Intelin panostusta pelaamiseen ja paljastaa samalla 11. sukupolven Rocket Lake -prosessoreiden julkaisuaikataulun.

Boninin mukaan pelaaminen on ollut aina tärkeä osa Inteliä ja yhtiön tekevän jatkuvasti yhteistyötä lukuisten eri kehittäjien kanssa. Viime aikojen peleistä hän nosti esiin Microsoftin uuden Flight Simulator -pelin, jossa se auttoi Software Masked Occlusion Culling -teknologian käyttöön otossa ja pelin suorituskyvyssä integroiduilla grafiikkaohjaimilla, Gears Tacticsin, jossa yhtiö auttoi Coalition -studiota Variable Rate Shading- ja Asynchronous Compute -teknologioiden optimoinnissa, sekä SEGA:n Creative Assemblyn Total War Saga: Troyn, jossa se auttoi studiota optimoimaan pelin suorituskykyä Intelin 10. sukupolven Core-prosessoreilla.

Blogin mielenkiintoisin osuus löytyy kuitenkin sen lopusta. Intel julkaisi 10. sukupolven Comet Lake -koodinimelliset, näillä näkymin viimeiset Skylake-arkkitehtuuriin perustuvat prosessorit toukokuun lopulla. Uutta sukupolvea on luvassa poikkeuksellisen nopealla aikataululla, sillä Boninin mukaan yhtiö tulee julkaisemaan uudet Rocket Lake -koodinimelliset prosessorit PCI Express 4.0 -tuen kera vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Tämänhetkisten tietojen mukaan prosessoreissa tulee olemaan maksimissaan kahdeksan Sunny- tai Willow Cove -ydintä sovitettuna 14 nanometrin valmistusprosessille. Cove-sarjan ytimiä on käytetty aiemmin vain 10 nanometrin Ice Lake- ja Tiger Lake -arkkitehtuuriin perustuvissa prosessoreissa. 11. sukupolven Core-prosessorit tulevat sopimaan nykyisille Z490-emolevyille, joista osalle on luvattu myös PCIe4-tuki, kunhan prosessori on oikea. Viimeisimmät huhut vihjaavat Intelin kuitenkin valmistelevan Rocket Laken rinnalle myös uusia 500-sarjan emolevyjä.

Lähde: Intel @ Medium