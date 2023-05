XPU-piiri Falcon Shoresin muuttuminen ensi alkuun GPU:ksi on virallista tietoa Inteliltä, mutta kuluttajapuolen Meteor Lake -uutiset perustuvat vuodettuun materiaaliin.

Nettiin on ilmestynyt Intelin roadmappeja hiljattain niin virallisista kuin epävirallistakin lähteistä. Tällä kertaa yhtiöllä oli virallista kerrottavaa lähinnä HPC-puolelta, kun vuodot kertovat Meteor Lake -suunnitelmien menneen pieniltä osin uusiksi.

Intelin uudessa roadmapissa HPC- ja tekoälypuolen roadmapit ovat nyt yhtä riviä; tekoälyyn keskittyvä Habana Gaudi 3 jää oman sarjansa viimeiseksi ja nykyinen Data Center GPU Max Series ainoaksi omassa lajissaan. Molemmat tullaan korvaamaan XPU-nimeä aiemmin kantaneella Falcon Shoresilla, joka on nyt muuttanut muotoaan enemmänkin.

Kun Falcon Shores esiteltiin, sen piti olla joustava ratkaisu, jossa kunkin asiakkaan tarpeen mukaan voitaisiin käyttää eri määrää CPU- ja GPU-siruja. Nyt moiset suunnitelmat on haudattu ensi alkuun ja Falcon Shores saapuu markkinoille pelkillä GPU-siruilla. Täysin suunnitelmat eivät muuttuneet, vaan alkuperäinen CPU- ja GPU-siruja sekoittava versio tullaan julkaisemaan joskus myöhemmin.

HPC-asioista kiinnostuneille Intelin ISC-konferenssin annista löytyy muun muassa nykyisten Ponte Vecchio -arkkitehtuurin datakeskus-GPU:den suorituskykylukuja NVIDIAn H100:aan verrattuna sekä paljon muuta. Suosittelemme lämpimästi esimerkiksi AnandTechin artikkelia tapahtuman tiimoilta.

Kuluttajapuolella Intelin seuraavan sukupolven Meteor Lake -prosessorit ovat olleet tämän tästä puheenaiheina eri syistä. Uusi arkkitehtuuri poikkeaa monella tapaa edeltävistä ja toimii samalla Intelille mahdollisuutena uudistaa brändäystään.

Meteor Laken merkittävin ero edeltäviin on sen Tile-rakenne, eli prosessori rakentuu useasta pienemmästä sirusta, jotka Foveros-paketoidaan yhteen. Toki kyse ei ole Intelille ensimmäisestä vastaavasta piiristä, mutta se on tulossa nyt ensi kertaa yleisimpiin kuluttajaluokkiin. Intel valmistaa osan siruista itse ja osan se tuottaa TSMC:llä.

Suurin kysymysmerkki on ollut jo pitkään Meteor Laken työpöytäversio. Erinäisissä vuodoissa on nähty varmuudella viitteitä 6P-ydintä sisältävästä versiosta, mutta siitäkin on riittänyt erimielisyyksiä, olisiko työpöytäversiossa eli MTL-S:ssä 8 vai 16 E-ydintä. Roadmapeissa yhtä kaikki MTL-S:lle on luvattu parhaimmillaan i5-luokkaan sijoittumista, eli koko työpöytätarjontaa sillä ei voitaisi kattaa. Nyt tuorein roadmap-vuoto kertoo Intelin peruneen MTL-S:n 6P+8E-version tuotteistamisen kokonaan. Mahdollisen 6P+16E-mallin kohtalo on edelleen yhtä epäselvä kuin ennenkin.

Lähteet: AnandTech, Tom’s Hardware