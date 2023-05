Logitechilta uudet kilpapelaamiseen suunnatut langattomat G PRO X 2 Lightspeed -kuulokkeet

Logitech kertoo keskittyneensä uutuuskuulokkeissa käyttömukavuuteen, uusiin elementteihin ja yhteysominaisuuksiin.

Logitech on esitellyt tänään uuden kilpapelaamiseen suunnitellut G PRO X 2 LIGHTSPEED -kuulokkeet, jotka on suunniteltu yhteistyössä ammattipelaajien kanssa. Yritys kertoo keskittyneensä erityisesti kuulokkeiden käyttömukavuuteen, josta on huolehdittu mm. kevyellä seosmetallirungolla sekä muistivaahtotäytteisillä vaihdettavilla keinonahka- ja veluuripehmusteilla.

Logitech kertoo käyttävänsä kuulokkeissa uusia grafeenivalmisteisia 50 mm:n kuuloke-elementtejä, joiden kehutaan olevan kevyet sekä pystyvän säröttömään ja luonnollisen tarkkaan äänentoistoon. Mallinimen mukaisesti kuulokkeet käyttävät Logitechin langatonta Lightspeed-yhteyttä, jonka lisäksi kuulokkeet voidaan yhdistää Bluetoothilla tai 3,5 mm ääniliitännällä.

Kuulokkeiden puomimikrofoni on irrotettavissa ja se käyttää herttamallista suuntakuviota ja Blue Vo!ce -ääniohjelmistoa taustamelun suodatuksella. Kuulokkeet tukevat myös DTS Headphone:X 2.0 -tilaäänitekniikkaa. Sisäänrakennetun akun luvataan tarjoavan yhdellä latauksella jopa 50 tuntia langatonta käyttöaikaa. Langattoman yhteyden toimintamatkaksi luvataan jopa 30 metriä.

G PRO X 2 LIGHTSPEED -kuulokkeet tulevat Suomessa saataville kesäkuun alussa 269 euron verolliseen suositushintaan. Värivaihtoehtoja ovat musta ja valkoinen.

Lähde: lehdistötiedote, tuotesivut