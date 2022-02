Rahasto pyrkii edistämään muun muassa Open Chiplet Platform -alustaa ja RISC-V-arkkitehtuuria Intelin tuotantolaitosten asiakaspiireissä.

Intel on rummuttanut viime vuonna ruotuun palanneen toimitusjohtaja Pat Gelsingerin johdolla muun muassa IDM 2.0 -strategiaa (Integrated Device Manufacturer), jonka on tarkoitus kasvattaa yhtiön tuotantolaitosten roolia kolmansien osapuolten piirien tuotannossa. Nyt yhtiö on julkistanut uuden miljardin dollarin rahaston, jonka on tarkoitus avustaa yrityksiä uusien tuotteiden kehityksessä ja tuotannossa.

Intel Capitalin ja Intel Foundry Servicesin yhteistyönä luodun rahaston on tarkoitus sijoittaa miljardi dollaria etenkin lyhentämään startup-yritysten ja muiden sen asiakkaiden kehittämien piirien matkaa ideasta markkinoille. Pelkän rahallisen panoksen lisäksi tarjolla on lisensoitavaa IP:tä, ohjelmistoja sekä luonnollisesti huipputason tuotanto- ja paketointiteknologioita sekä uusi Open Chiplet Platform.

Intel Foundry Services on yhtiön mukaan ainut, joka kykenee tarjoamaan yrityksille IP:tä, joka on optimoitu kaikille kolmelle merkittävälle prosessoriarkkitehtuurille: x86:lle, Armille ja RISC-V:lle. Parantaakseen etenkin avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin perustuvan IP:n tarjontaa yhtiö onkin lyöttäytynyt yhteen Andes Technology, Esperanto Technologiesin, SiFiven ja Ventana Micro Systemsin kanssa. IFS:n tehtävä on optimoida sen kumppaneiden IP:tä Intelin valmistusteknologioita silmällä pitäen. IFS tulee tuomaan markkinoille paitsi kumppaneidensa piirejä, myös RISC-V-ytimiä lisensoitaviksi sekä valmiita RISC-V-pikkupiirejä (chiplet).

Open Chiplet Platform hyödyntää Intelin 3D-paketointiteknologioita helpottaakseen asiakkaiden siirtymistä järjestelmäpiiri-ajattelusta (System-on-Chip, SoC) järjestelmäpaketointi-malliin (System-on-Package, SoP). OCP on suunniteltu mahdollistamaan erilaisten pikkupiirien integrointi samalle alustalle nopeiden väylien päähän mahdollisimman helposti. Paketointimalli mahdollistaa erilaisten tuotteiden tuotteistuksen nopeammin, kun suuri osa käytetyistä piireistä voi hyvinkin pysyä samana.

Lähde: Intel