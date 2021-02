Intel: Rocket Laken PCIe 4.0 -tuki jopa 11 % nopeampi kuin Ryzen 5000 -sarjalla

Intelin testitulokset perustuvat PCMark 10:n Quick System Drive -testiin ja ne ajettiin Samsungin 980 Pro -SSD-asemalla.

AMD toi PCI Express 4.0 -standardin kuluttajien käsiin alun perin jo kesällä 2019 Ryzen 3000 -prosessoreiden mukana. Intel toi PCIe 4.0 -tuen ensimmäisenä kannettaviin viime syksynä julkaistujen Tiger Lake -mobiiliprosessoreiden mukana, mutta työpöydälle tukea joudutaan odottamaan ensi kuussa markkinoille saapuviin Rocket Lake -prosessoreihin asti.

Nyt Intelin Ryan Shrout on twiitannut kiusoittelukuvan Intelin tulevan alustan PCI Express 4.0 -suorituskyvystä. Twiitin mukaan Core i9-11900K tarjoaa peräti 11 % parempaa PCIe 4.0 -suorituskykyä SSD-asemalla, kuin Ryzen 9 5950X, kun testinä on PCMark 10:n Quick System Drive -testi. Testissä käytettiin asemana Samsungin teratavun 980 Pro -SSD-asemaa.

Testi herätti kuitenkin nopeasti myös kysymyksiä, sillä Intelin sivuilta löytyvässä datassa on joitain epäselvyyksiä. Suurin hämmennystä herättävä seikka oli testissä SSD-asemalla käytetyt väylät. Shroutin mukaan testit ajettiin PCIe x16 -paikkaan asennetulla M.2-kortilla, jotta se olisi varmasti kytketty suoraan prosessoriin. Pelkkä PCIe x16 -paikka ei kuitenkaan takaa sitä, sillä kummallakin valmistajalla saa vain yhden x16 paikan suoraan prosessorilta täydellä kaistalla ja kokoonpanoissa oli käytössä myös erillisnäytönohjain, joka vie normaalisti sen paikan. Shrout ei ole vastannut vielä tarkentaviin kysymyksiin asiasta, tai ylipäätään antanut syytä, miksei testissä käytetty prosessoriin kytkettyjä M.2-liittimiä.

Lisäksi testissä oli merkitty esimerkiksi Ryzenin 105 watin TDP-arvo PL1-tasoksi, vaikka kyse on vain Intelin omasta nimityksestä yhtiön ”perustason TDP:lle”. Lisäksi AMD:n alustalla käytetty emolevy oli nimetty virheellisesti Asus X570 ROG Rampage VIII Heroksi, vaikka Rampage on Intelin prosessoreille tarkoitettu emolevymallisto, ja siinä käytettiin version 3202 beeta-BIOSia, jonka Asus on poistanut saatavilta jo aiemmin.

