Intel julkaisi uudet 11. sukupolven Core -prosessorit Iris Xe -grafiikkaohjaimella (Tiger Lake)

Intel on julkaissut tänään odotetusti Tiger Lake -koodinimelliset uudet 11. sukupolven Core -prosessorit Iris Xe -grafiikkaohjaimella kannettaviin tietokoneisiin. Uudet prosessorit valmistetaan Intelin 10 nanometrin SuperFin-valmistusprosessilla.

Tiger Lake -koodinimelliset uudet prosessorit rakentuvat uusien Willow Cove -ydinten ja Xe-arkkitehtuurin integroidun grafiikkaohjaimen ympärille. Prosessoreissa on enintään neljä ydintä Hyper-threading-SMT-tuen kera ja GT2-tason Iris Xe -grafiikkaohjain 96 Execution Unit -yksiköllä. Lisäksi ne on varustettu Intel Gaussian and Neural Accelerator 2.0 -kiihdyttimellä (Intel GNA) nopeuttamaan tekoälytehtäviä.

Tiger Laken prosessoriytimet toimivat huippumalli Core i7-1185G7:ssä 3,0 GHz:n perus- ja 4,8 GHz:n Turbo-kellotaajuuksilla. Kaikkien ydinten samanaikainen Turbo-kellotaajuus on maksimissaan 4,3 GHz. Iris Xe -grafiikkaohjain toimii nopeimmillaan 1,35 GHz:n kellotaajuudella. Prosessoriydinten tukena on 12 Mt L3 -välimuistia ja prosessoreiden konfiguroitava TDP-arvo on 12 – 28 wattia. Löydät kaikkien mallien tarkemmat tiedot alla olevasta taulukosta.

Yhtiön testien mukaan prosessori olisi parhaimmillaan sisällöntuotannossa, jossa se tarjoaa Intelin testien mukaan jopa 2,7-kertaa parempaa suorituskykyä, kuin kilpailevat prosessorit. Prosessorin luvataan olevan myös parhaimmillaan kaksi kertaa nopeampi kuin kilpailijat, kun kannettavalla striimataan peliä nettiin.

Intelin kumppaneilta on luvassa markkinoille yhteensä yli 150 erilaista Tiger Lake -kannettavaa. Niitä odotetaan saataville sekä Windows- että Chromebook-kannettavissa. Prosessorit tullaan näkemään kannettavissa sekä perinteisellä Core-brändäyksellä, että uudella Evo powered by Core -brändäyksellä. Evo-brändäys on käytössä toisen sukupolven Project Athena -kannettavissa.

Lähde: Intel