Intel on pitänyt Vision 2025 -tapahtumansa, jossa nähtiin muun muassa yhtiön uuden toimitusjohtaja Lip-Bu Tanin ensimmäinen keynote-esitys. Tapahtumassa saatiin myös varmistus yhtiön Panther Lake -prosessorien aikataulusta.

Tanin mukaan hänen mottonsa on ”luvata vähemmän ja toimittaa enemmän”. Hän lupaa koota voimakkaita tiimejä yhtiön aiempien virheiden korjaamiseksi ja tärkeimpiä asioita olevan nykyisten insinöörilahjakkuuksien pitäminen ja uusien rekrytoiminen, sillä hän uskoo Intelin menettäneen viime vuosina joitain lahjakkuuksiaan.

Tan aikoo muuttaa yhtiön kulttuurin insinöörikeskeiseksi, asiakkaita kuuntelevaksi yritykseksi. Hänen mukaansa on tärkeää, että kehitys siirtyy ohjelmistojohtoiseen suuntaan, jossa rakennetaan tiettyyn tarkoitukseen tarkoitettuja piirejä asiakkaiden tarpeisiin. Myös tuotannolla on tärkeä roolinsa ja Intel Foundrylle on tärkeää varmistaa toimivat ja kestävät toimitusketjut, joilla voidaan varmistaa kehittyneiden piirien jatkuva tuotanto. Yhtiölle monien mielestä jopa kohtalon kysymys eli Intel 18A -prosessi on edelleen aikataulussaan ja massatuotanto prosessilla aloitetaan tänä vuonna.

Intelin seuraava uusi prosessoriarkkitehtuuri tulee olemaan Panther Lake, jonka tiedetään jo aiemmin Kiinassa pidetyn esityksen pohjalta olevan vuoden 2026 tuote. Visionissa saatiin kuitenkin varmistus, että prosessorit tullaan julkaisemaan tämän vuoden puolella ja vuosi 2026 merkitsee laajempaa saatavuutta. Yhtiön Client Computing Groupin eli kuluttajapuolen johtajistoon kuuluvan Jim Johnsonin mukaan Panther Lake tulee yhdistämään Lunar Laken energiatehokkuuden ja Arrow Laken suorituskyvyn yhteen pakettiin. Se tulee myös olemaan ensimmäinen tuote, jota massatuotetaan Intel 18A -prosessilla.

