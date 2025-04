Omen-komponenttikattaukseen kuuluu tuulettimia, AIO-nestejäähdyttimiä sekä virtalähde.

HP:n pelituotteiden tavaramerkki Omen on aiemmin keskittynyt lähinnä kannettaviin ja pakettitietokoneisiin, mutta nyt tuotevalikoimaan on saapumassa myös erilliskomponentteja PC-harrastajien iloksi. Ensimmäiset Omen-komponentit ovat 120 mm:n ARGB-tuulettimet tuuletinkeskittimen kera, 240 ja 360 mm:n AIO-nestejäähdyttimet prosessoreille sekä 1000 watin virtalähde viimeisimmillä standardeilla.

Omen 120mm aRGB Fan on ulkoasultaan pelkistetty nestelaakeroitu tuuletin, jonka valaistusta voi säätää HP:n Omen Gaming Hub -ohjelmistolla. Lisäksi Omen-valikoimaan saapuu kolmen 120 mm:n tuulettimen setti, jonka tuulettimia voi ketjuttaa toisiinsa kymmeneen kappaleeseen asti. Setin 28 mm paksut tuulettimet tarjoavat ilmavirtausta 74 CFM (cubic feet per minute) ja pyörivät maksimissaan 2400 kierrosta minuutissa. Omen Modular Hub -keskittimen avulla tuulettimia voi operoida jopa 16:tta kappaletta. Kolmoispakkauksen tuuletinten ominaisuuksissa saattaa olla pieniä eroja yksittäispakkauksen tuulettimeen verrattuna, mutta HP ei ole vielä tarkentanut asiaa.

AIO-malliset Omen-nestejäähdyttimet tarjoavat Asetekin 7. sukupolven pumppuyksikön ja ketjutettavat 120 mm:n ARGB-tuulettimet niin 240 kuin 360 mm:n malleillakin, mutta vain 240 mm:n variantti on varustettu 2,1-tuumaisella IPS-näytöllä sensoridatan tarkkailuun.

Lisäksi HP tuo markkinoille 1000-wattisen Omen-virtalähteen, joka on ATX 3.1- ja PCIe 5.1 -yhteensopiva 12V-2×6-virtaliitäntöineen. Omen 1000 W PSU on varustettu japanilaisilla kondensaattoreilla ja Cybenetics Platinum- sekä 80 Plus Gold -sertifikaateilla.

HP:n Omen-komponenttiuutuudet ovat valmistajan mukaan tulossa markkinoille pian, mutta sen tarkempaa saatavuusaikataulua tai hinnoittelua ei ole paljastettu.

Lähde: TechPowerUp, HP