Ensimmäiset kuvat itse sirusta saatiin kanadalaiselta MoeBen-nimimerkiltä, joka deliddasi oman Core i7-11700K -prosessorinsa.

Intelin 11. sukupolven Core-työpöytäprosessorit saapuvat myyntiin 30. päivä kuluvaa kuuta ja niiden ennakkomyynnit aloitetaan ensi viikon tiistaina eli 16. päivä. Ainakin yksi erä Core i7-11700K -prosessoreita on kuitenkin jo myyty kuluttajille ja sen myötä prosessoreista on saatu jo ensimmäiset alustavat testitkin.

Nyt nettiin on saatu kuvia paljaasta Rocket Lake-S -sirusta, kiitos Overclock.net-sivuston keskustelualueilla vaikuttavan MoeBen-nimimerkkiä käyttävän kanadalaiskäyttäjän. MoeBenin kuvat delidatusta eli ”korkatusta” prosessorista paljastivat samalla itse sirun fyysiset mitat. Rocket Lake-prosessorit sisältävät kahdeksan Cypress Cove-, eli 14 nanometrille sovitettua Sunny Cove -ydintä ja 32 Execution Unit -yksikön Xe-grafiikkaohjaimen. Löydät loput kuvista lähdelinkkien takaa.

HardwareLuxxin laskelmien mukaan 8-ytimisen Rocket Laken mitat ovat 11,37 x 23,71 millimetriä, mikä tarkoittaisi 269,58 mm2 pinta-alaa. Verrokiksi 10-ytimisen Comet Laken pinta-ala on noin 206,1 mm2, eli piirin koko on kasvanut peräti 30 %, vaikka ytimiä onkin vähemmän. Erot selittyvät pääasiassa Skylake-johdannaisia selvästi kookkaamilla Cove-ytimillä sekä grafiikkaohjaimen eroilla. Kilpailijan leiriin verratessa Ryzen 5000 -sarjan 16-ytimisen huippumallin kahden CCD-sirun ja yhden IOD-sirun yhteenlaskettu pinta-ala on noin 286,4 mm2.

