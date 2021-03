Prosessorin kehitystä Michiganin yliopistossa johtaneen Todd Austinin mukaan Morpheuksen hakkerointi on kuin yrittäisi selvittää joka silmänräpäyksellä itsensä uudelleen konfiguroivan Rubikin kuution.

Vanha totuus sanoo, että niin kauan kuin jokin on ihmisen suunnittelema, joku toinen tulee löytämään siitä haavoittuvuuksia. Michiganin yliopiston tutkijoiden kehittämä Morpheus-prosessori pyrkii haastamaan tämän ja ainakin alku vaikuttaa lupaavalta.

Morpheus-prosessoria kuvaillaan mahdottomaksi hakkeroida. Prosessori on ollut hiljattain Yhdysvaltain asevoimien tutkimusorganisaatio DARPAn (Defense Advanced Research Projects Agancy) käsittelyssä, jossa yli 500 hakkeria yritti murtaa prosessorin tuloksetta. DARPA suoritti kolme kuukautta kestäneen Finding Exploits to Thwart Tampering eli FETT-bugimetsästysohjelman yhteistyössä Yhdysvaltain puolustusministeriön (Department of Defense, DoD) Digitaalisten palvelujen siiven ja tietoturvan testaamiseen erikoistuneen Synackin kanssa.

Yksi prosessoria kehittäneistä tutkijoista kertoo Morpheuksen tietoturvallisuuden perustuvan sen kykyyn konfiguroida uudelleen tiettyjä osioitaan jopa satoja kertoja sekunnissa, mikä muuttaa mahdolliset haavoittuvuudet umpikujiksi hetkessä. Prosessorin kehitystiimiä vetänyt Todd Austin vertasi prosessorin hakkerointia joka silmänräpäyksen välissä uudelleen järjestyvän Rubikin kuution selvittämiseen. Austinin mukaan uutisartikkelin alussa mainittu vanha totuus pätee edelleen ja Morpheuksen kaltaisten prosessoreiden olevan tällä hetkellä kaikkein tietoturvallisin vaihtoehto tulevaisuuden prosessoreille ainakin nykytiedon valossa. Prosessorin suojamekanismit eivät vaikuta sen toimintaan millään tapaa sillä ajettavien ohjelmien näkökulmasta.

Suosittelemme asiasta ja Morpheuksen toimintaperiaatteista tarkemmin kiinnostuneille Michiganin yliopiston uutisartikkelia aiheesta.

Lähde: Hexus, Michiganin yliopisto