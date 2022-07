Intelin mukaan Arc A770 tulee tarjoamaan selvästi kilpailijoita parempaa suorituskykyä euroa kohden parhaiten optimoidussa peleissä, kun hinta päätetään heikoiten toimivien pelien perusteella.

Intelin ensimmäinen erillisnäytönohjain Arc A380 on saapunut nyt jälleenmyyntiin Kiinassa. Länsimaissa on sillä välin keskitytty esittelemään yhtiön ensimmäisen sukupolven nopeinta mallia, Arc A770:tä. Kummassakin tapauksessa tapetille ovat nousseet yhtiön Arc-ajuireden tämänhetkinen tila, mutta tässä uutisessa keskitymme vain jälkimmäiseen näytönohjaimeen.

LinusTechTipsin Arc A770 -sisältö on saanut jatkoa, kun Intelin Tom Petersen ja Ryan Shrout ovat vierailunsa yhteydessä antaneet mahdollisuuden testata näytönohjainta valikoiduissa peleissä. Intel jakaa tällä hetkellä pelit kolmeen tasoon: Tier 1, 2 ja 3. Tier 1 -tasolla ovat pelit, jotka käyttävät moderneja rajapintoja ja joille Intel on ehtinyt optimoimaan ajurinsa. Tier 2:een kuuuluvat muut moderneja rajapintoja eli DirectX 12:ta ja Vulkania käyttävät pelit, joita ei ole vielä ehditty optimoimaan ja Tier 3:een DirectX 11:ta ja muita vanhempia rajapintoja käyttävät pelit.

Linusilla varsinaiseen testiin pääsivät F1 2021 ja Shadow of the Tomb Raider. Jälkimmäinen peleistä näyttää samalla hyvin, mikä merkitys rajapinnalla on Intelin uusilla näytönohjaimilla. Tomb Raider pyöri DirectX 12 -rajapinnalla 1440p-resoluutiolla ja High-asetuksin noin 80 FPS:ää, kun DirectX 11 jäi siitä puoleen, noin 40 FPS:ään. Myös AMD:n ja NVIDIAn näytönohjaimilla on ollut samassa pelissä suorituskykyeroa rajapintojen välillä, mutta ne ovat olleet pienempiä. F1 2021:ssä suorituskyky ylsi 1440p-resoluutiolla ”korkeahkoin asetuksin” jopa 180 FPS:ään. Lisäksi Linus arvioi, että Cyberpunk 2077 pyöri 1440p-resoluutiolla High-asetuksin noin 50-65 FPS tai jopa vielä paremmin, mutta kyse oli silmämääräisestä arviosta eikä FPS-mittarin lukemista.

Vakiona Arc A770:n keskimääräinen kellotaajuus on asetettu 2,5 GHz:iin ja kulutusraja 190 wattiin. Videolla näytönohjainta ylikellotettiin 20 % GPU Performance Boost -profiililla, mikä nosti kulutusrajan 285 wattiin ja lämpötilarajan peräti 125 asteeseen. Valitettavasti videolla ei ollut vertailulukuja suorituskyvyn tai kellotaajuuden osalta, mutta pelien kerrottiin pyörivän sulavammin. 30 %:n ylikellotusprofiili kaatoi näytönohjaimen. Ylikellotustesteissä huomattiin myös, että Intelin näytönohjaimen tietoja pelin päällä näyttävä toiminto oli ainakin osittain rikki. Positiivisessa mielessä ainakin Intelin mukaan sen raportoima 69 asteen lämpötila ylikellottuna olisi luultavasti kuitenkin oikein. Linus kehaisee videolla lisäksi, että Intelin ajurit ovat kaikista ongelmistaan huolimatta kehittyneet nopeasti.

Kuluttajien kannalta positiivisesti Intel on kuitenkin uhmakas ja lupaa tarjota parasta suorituskykyä hintaan nähden ainakin Tier 1 -luokan peleissä. Ensi kuulemalta lupaus ei kummoinenkaan ole, mutta Intelin mukaan hinta päätetään sen sijasta heikoimmin toimivien Tier 3 -luokan pelien suorituskyvyn perusteella.