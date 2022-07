NZXT erottuu massasta myymällä uusia pelinäyttöjään edullisemmin ilman jalkaa, mikäli asiakas ei sellaista tarvitse.

Kotelovalmistajana parhaiten tunnettu NZXT on viime vuosina laajentanut tuotevalikoimaansa muun muassa jäähdyttimiin, emolevyihin, virtalähteisiin ja oheislaitteisiin. Nyt yhtiö on päättänyt kastaa varpaansa myös näyttömarkkinoille.

NZXT:n ensimmäinen askel näyttömarkkinoille sisältää kaksi vaihtoehtoa, suorapaneelisen Canvas 27Q:n ja kaarevan Canvas 32Q Curvedin. Kumpikin näytöistä on varustettu 1440p-resoluution HDR10-tuellisella IPS-näyttöpaneelilla, joka yltää parhaimmillaan 165 hertsin virkistystaajuuteen. Vaihteleva virkistystaajuus on tuettuna sekä FreeSync Premium- että G-Sync Compatible -sertifioituna Adaptive-syncillä.

Näyttöjen luvataan toistavan 99 % sRGB-väriavaruudesta ja niiden kirkkaus on 300 kandelaa neliömetriä kohden, eli huolimatta nimellisestä HDR10-tuesta se ei riitä edes alimmaiseen DisplayHDR-sertifikaattiin. Kontrastiksi kerrotaan 1000:1 ja vasteajaksi 1 millisekunti. Canvas 32Q:n paneelin kaarevuus on R1500.

Näyttöjen I/O-valikoimasta löytyy kaksi HDMI 2.0 -liitäntää, yksi DP 1.2 -liitäntä, USB-C DP Alt mode -tuella sekä kaksi USB-A 3.0 -liitäntää ja USB-B 3.0 sisäänmeno. Myös 3,5 mm:n kuulokeliitin on mukana. Canvas 27Q tukee Pivot-ominaisuutta, mutta muutoin yhtiö ei tarkentanut näyttöjen jalkojen säätömahdollisuuksia.

NZXT tuo näyttöjen lisäksi markkinoille kaksi pöytään kiinnitettävää nivellettyä näyttötelinettä laajoin säätömahdollisuuksin. Toinen näyttötelineistä tukee yhtä ja toinen kahta näyttöä, jotka saavat olla korkeintaan 32-tuumaisia ja painaa 10 kg kappale. Näytöistä on syytä löytyä lisäksi joko 75 x 75 tai 100 x 100 -VESA-kiinnityspisteet.

NZXT Canvas 27Q on hinnoiteltu euroopassa 449 euroon ja 32Q 549 euroon, mutta jättämällä mukana tulevan jalan kauppaan saa hinnasta nipistää 27Q:n kohdalla 40 ja 32Q:n kohdalla 50 euroa. Kumpikin näytöistä on saatava mustana ja valkoisena. Yhden näytön telineen saa omakseen 169 ja kahden näytön telineen 183 euroon. Hinnoitteluun saattaa olla luvassa vielä kuitenkin tarkistuksia, sillä etenkin yhden näytön telineen 169 euron hintaa on vaikeaa perustella, kun sama teline on Yhdysvalloissa myynnissä 99,99 dollariin verottomana. Kahden näytön telineen veroton dollarihinta on 169,99.

Lähde: NZXT