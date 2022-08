Intelin Arc-näytönohjaimet eivät tue DirectX 9 -rajapintaa

DirectX 9 -ohjelmat emuloimalla D3D9On12-muuntokerroksen avulla, mikä jättää mahdollisten bugien korjailun pelinkehittäjän ja Microsoftin vastuulle.

Intel on keskittynyt uusissa Arc-erillisnäytönohjaimissaan nimenomaan modernien matalan tason rajapintojen tukemiseen. Tähän mennessä kaikki optimointityö on tehty DirectX 12- ja Vulkan -rajapinnoille ja niitä vanhemmille rajapinnoille on luvassa huomiota vasta sen jälkeen.

Nyt yhtiö on heittänyt lisää kylmää vettä vanhempien pelien fanien niskaan: Arc-näytönohjaimet eivät tue lainkaan DirectX 9 -rajapintaa, mikä puolestaan sisällytti kaikki siihen mennessä julkaistut DirectX-versiot. Sen sijasta Intel toteuttaa tuen vanhemmille rajapinnoille Microsoftin avoimen lähdekoodin D3D9On12-muuntokerroksella.

Muuntokerros luo D3D9On12-nimisen Direct3D 9 -laitteen, joka vastaanottaa ajureiden sijasta pelin Direct3D-käskyt ja lähettää ne sitten käännettyinä Direct3D 12 -käskyinä eteenpäin. Microsoftin mukaan muuntokerroksen suorituskyky on ainakin lähellä jollei vielä aivan yhtä hyvä, kuin natiivi DirectX 9 -tuki, joten merkittävää suorituskykytappiota ei pitäisi olla luvassa. Intelin näkökulmasta se taas tekee DirectX 9 -tuesta niin raudan kuin ajureiden osalta turhaa. Ongelmaksi tuleekin tapaukset, joissa bugeja on, sillä se jää nyt Microsoftin ja pelinkehittäjän korjattavaksi, jos jonkun.

Lähde: Tom’s Hardware