Lukuisista vuodoista tuttu Benchleaks on löytänyt ensimmäisen tuloksen maltillisempien kannettavien Core i7-1370P -prosessorilla. Benchleaks on botti, joka skannaa eri lähteitä vielä julkaisemattomien tuotteiden varalta.

Core i7-1370P edustaa 28 wattisten prosessoreiden huippua Intelin Raptor Lake -sukupolvessa. Edeltävään Alder Lakeen verrattuna prosessori on saanut lisää P-ytimiä tarjoten nyt kuusi järeää P-ydintä ja kahdeksan energiatehokasta E-ydintä. Tuttuun tapaan P-ytimet tukevat Hyper-threading-SMT-teknologiaa ja E-ytimet eivät, eli yhteensä 14-ytimisellä prosessorilla on käytössään 20 samanaikaista säiettä.

Prosessorin peruskellotaajuus on ainakin dynobookin kannettavalla ajetun Geekbench-ajon mukaan 1,9 GHz, eli jopa 300 MHz matalampi kuin edeltävän 1270P:n. Toisaalta Boost-kellotaajuuksissa uusi 1370P menee ohi ja tarjoaa nyt 5 GHz:n maksimi Boost-kellotaajuuden.

Mielenkiintoisinta Geekbench-ajossa on kuitenkin välimuistit. Työpöytäpuolella Raptor Lake -arkkitehtuurin tiedetään kasvattavan L1i-, L2- ja L3-välimuisteja sekä kutistavan L1d-välimuistia Alder Lakeen verrattuna. Core i7-1270P ja i7-1370P -prosessoreiden välillä vastaavaa eroa ei kuitenkaan ole näkyvissä, vaan ainoastaan L3-välimuistin määrä on kasvanut hieman per ydin. On kuitenkin mahdollista, että kyse on vain julkaisemattoman prosessorin tietojen lukemisesta väärin.

