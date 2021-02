Aiempien sukupolvien perusteella voidaan olettaa, että i9-10900KS tulee olemaan aavistuksen K-mallia korkeammalle kellotettu erikoismalli. Lisäksi nettiin on saatu nyt ensimmäinen kuva Core i3-10105F -prosessorin paketoinnista Intelin uudella muotokielellä.

Intel valmistelee parhaillaan julkaistavaksi uusia Rocket Lake -koodinimellisiä 11. sukupolven Core -työpöytäprosessoreita. Tästä huolimatta yhtiöllä on valmisteilla vielä uusia Comet Lake -julkaisujakin.

WCCFTech on löytänyt Intelin Crysis Remastered -pelibundlen ehdoista mielenkiintoisen julkaisemattoman mallin, Core i9-10900KS:n. Nimen perusteella kyseessä tulee olemaan jatkoa Core i7-8086K- ja i9-9900KS -erikoismalleille, joiden saatavuus oli omissa sukupolvissaan varsin rajattua. Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten 10900KS eroaa 10900K:sta, mutta aiempien merkkien perusteella prosessorilla lienee tiristetty viimeisetkin tipat korkeampien kellotaajuuksien perässä.

Redittiin on puolestaan lähetetty kuva Malesiassa esiin putkahtaneista Core i3-10105F -prosessoreiden paketoinneista. Myyntipakkaukset noudattavat Intelin uuden logon myötä uudistunutta yksinkertaista nelikulmioihin perustuvaa muotokieltä. Kuvassa näkyvistä paketeista toinen on selvästi isompi, joka voisi viitata sen olevan hyllylle asetettava esittelypaketointi aidon sijasta. Aiempien vuotojen perusteella i3-10105F:ssa on 100 MHz i3-10100-mallia korkeampi peruskellotaajuus, mutta Boost-kellotaajuuksista ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa.

