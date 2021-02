Huippuylikellottaja Juhani Luumi hioi tiensä uuteen 3DMark Port Royal -ennätykseen

Hiomalla grafiikkapiiriä ohuemmaksi on mahdollista paitsi optimoida piirin ja jäähdyttimen välistä kontaktia, myös tuoda jäähdytys aavistuksen lähemmäs itse transistoreja.

Kotimainen huippuylikellottaja Juhani Luumi lienee jo tullut tutuksi io-techin lukijoille ylikellotuskenttien ennätysjahdeista. Viime kertaiset kisailut Port Royalin kärkipaikasta päättyivät australialaisen Escapeen tulosten hylkäämiseen väärennettyinä, mutta kärkikahinoihin on noussut sittemmin mukaan jo useampiakin hyvämaineisia ylikellottajia.

Luumin uusi 3DMark Port Royal -ennätys on 18710 pistettä. Kakkosena listoilla on kreikkailaisylikellottaja OGS 18672 ja kolmantena brasialainen TecLab 18637 pisteen tuloksilla. Kaikilla kolmella on ollut testeissä käytössään Intelin Core i9-10900K -prosessori ja NVIDIAn GeForce RTX 3090 -näytönohjain.

Luumin aiemmat ennätystulokset oli ajettu jo nestemäisellä typellä, mutta usein testiajot päättyvät ennen aikojaan lämpötahnan halkeiluun. Puristaakseen viimeisetkin tipat EVGA:n GeForce RTX 3090 Kingpin -näytönohjaimesta ennen halkeilua Luumi turvautui hiomapaperiin ja lasilevyyn, joka takaisi tasaisen hiomajäljen. Ohentamalla piisirua on mahdollista saada paitsi parempi kontakti sirun ja jäähdyttimen pohjan välille, myös tuoda jäähdytys aavistuksen lähemmäs transistoreja.

Hiotun grafiikkapiirin myötä Luumi sai ylikellotettua RTX 3090 Kingpinin nestemäisellä typellä kyllin vakaana Port Royal -testiajoon peräti 2805 MHz:n kellotaajuudelle, joka yhdistettynä reilun 23,1 Gbps:n nopeudella (1444 MHz) toimiviin muisteihin ja 5403 MHz:n kellotaajudella toimivaan i9-10900K-prosessoriin riitti uuteen ennätystulokseen.

Luumi on hionut ennätysajon jälkeen piiriä vielä lisääkin, mikä on riittänyt Unigine Superposition 8K Optimized -testissä uuteen henkilökohtaiseen ennätykseen. Grafiikkapiiri toimi testissä 2790 MHz:n kellotaajuudella ja muistit reilun 23,3 Gbps:n nopeudella (1462 MHz), mikä piisasi 10966 pisteen tulokseen. Tulos oikeuttaa HWBotin listoilla kirpaisevasti palkintopallin kynnykselle eli neljännelle sijalle.

Keskustelu Luumin ylikellotussessioista käy kuumana TechBBS:n uutiskommenttiketjussa.