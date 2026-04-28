Yksi Windows Updaten uudistuksista on esimerkiksi päivitysten lykkääminen haluamaansa päivämäärään.

Microsoft on blogissaan esitellyt Windows 11 -käyttöjärjestelmän päivityskokemukseen saapuvia uudistuksia, jotka on suunniteltu Windows Insider -ohjelman jäseniltä kerätyn palautteen pohjalta. Ohjelmistojätti on saanut paljon kritiikkiä Windows 11:n päivityksistä, jotka saattavat alkaa yhtäkkiä kesken työskentelyn ja joiden ajankohtaan käyttäjät ovat halunneet vaikuttaa enemmän.

Jatkossa yksityiskäyttäjät voivat esimerkiksi ohittaa Windows 11:n asennuksen yhteydessä päivitykset, jotka ovat aiemmin olleet pakollisia, ja valita itse koska käyttöjärjestelmänsä päivittävät. Näin nopeutetaan työskentelyä ja vähennetään turhautumista. Toinen ominaisuus on päivitysten ajankohdan lykkääminen haluamaansa päivämäärään Windows Update -osioon lisättävän kalenterin kautta. Päivityksiä voi lykätä 35 päivää kerrallaan, mutta lykkäyskerroille ei ole ylärajaa.

Windows 11 myös sallii jatkossa tietokoneen sammutuksen ja uudelleenkäynnistyksen ilman päivityksiä, vaikka sellaisia olisikin saatavilla, jotta esimerkiksi tilanteet, joissa tarvitaan vain nopea uudelleenkäynnistys, eivät pitkittyisi päivityksen vuoksi. Lisäksi esimerkiksi ajuri-, .NET- ja laitteistopäivityksiä pyritään ajoittamaan lähemmäs kuukausittaisia Windows-päivityksiä, jotta liialliselta päivitystulvalta vältyttäisiin.

Lähde: Windows Blogs