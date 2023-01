Suorituskykyvertailut joutuvat odottamaan täysillä kellotaajuuksilla toimivaa mallia ja vuodon merkittävin anti onkin varmistus sille, että Sapphire Rapids -prosessorit ovat vihdoin ihmisten käsissä.

Intel valmistelee parhaillaan paluuta HEDT- eli High End DeskTop -markkinoille järeisiin työasemiin Sapphire Rapids -arkkitehtuurin Xeon-prosessoreilla. Uudet Xeonit ottavat mallia nimeämiseen Core-puolelta ja ne jaotellaan w3-, w5-, w7- ja w9-perheisiin.

Nettiin on nyt saatu ensimmäiset testitulokset tulevalla 56-ytimisellä Xeon w9-3495X -huippumallilla. Benchleaksin Geekbenchin tulostietokannasta onkima tulos on ajettu Supermicron työasemalla, mutta ilmeisesti kyse ei ole lopullisesta jälleenmyyntimallista, sillä kellotaajuudet eivät täsmää tiedossa oleviin.

Geekbenchin mukaan 56-ytimisen prosessorin peruskellotaajuus on 1,9 GHz ja maksimikellotaajuus 4,6 GHz, kun maksimikellotaajuuden tiedetään jo nyt yltävän 4,8 GHz:iin. Todellisuudessa prosessori toimi testiajossa noin 3,0-3,2 GHz:n kellotaajuudella, minkä myötä on selvää, ettei tuloksista kannata vetää vielä mitään johtopäätöksiä. Lisäksi prosessorin muistiohjain toimi testiajossa nelikanavaisena, vaikka se tukee kahdeksaa kanavaa, mikä saattaa entisestään vaikuttaa tuloksiin. Testivuodossa merkittävintä onkin varmistus sille, että pitkään hautunut Sapphire Rapids on vihdoinkin oikeasti ihmisten käsissä ja testattavana.

Intelin uudet HEDT-mallit ovat tervetullut lisä työasemamarkkinoille, jossa AMD on porskuttanut verrattain vapaasti Epyc-pohjaisilla Ryzen Threadripper Pro -prosessoreilla. Valitettavasti kuluttajapuolelle uutta HEDT:iä tuskin saadaan kummaltakaan valmistajalta.

Lähteet: Benchleaks, Tom’s Hardware