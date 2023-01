Apple on päätynyt käyttämään Mac Minin 256 Gt:n ja MacBook Pron 512 Gt:n malleissa vain yhtä NAND-sirua, minkä myötä niiden tallennustilan suorituskyky on heikompaa kuin edeltävän sukupolven vastaavilla malleilla.

Apple julkaisi hiljattain uudet M2 Pro- ja Max -prosessoreihin perustuvat MacBook Pro- ja Mac Mini -tietokoneet. Uutuudet on otettu vastaan pääasiassa positiivisissa merkeissä, vaikkei mistään varsinaisesta mullistuksesta suorituskyvyssä voidakaan puhua.

Uudet Macit tarjoavat luonnollisesti uuden järjestelmäpiirin myötä aiempaa parempaa suorituskykyä. Kaikkialle parempaa suorituskykyä ei kuitenkaan riitä, sillä Apple on päätynyt leikkaamaan kuluja sieltä missä se on kenties helpointa: perustason mallien tallennustilasta.

Raporttien mukaan 2023 vuoden 14-tuumaisen MacBook Pron ”karvalakkimalli” eli M2 Pro -prosessorilla ja 512 Gt:n tallennustilalla varustettu konfiguraatio on selvästi hitaampi tallennustilan osalta, kuin viime vuoden malli vastaavalla konfiguraatiolla (M1 Pro, 512 Gt SSD). ZoneOfTechin ajamassa AJA System Test Lite -testissä M2-versio nettosi 2929 Mt/s:n kirjoitus- ja 2703 Mt/s:n lukunopeudet, kun M1-versiossa ne olivat 3450 ja 4081 Mt/s. 9to5Macin Blackmagic Disk Speed Test -testissä nopeudet olivat M2-versiolla 3154,4 Mt/s ja 2973,4 Mt/s, kun M1-versiolla ne olivat 3950,8 ja 4900,3 Mt/s.

Base model Mac mini: 2018 Intel Write: 1627

2018 Intel Read: 2485 2020 M1 Write: 2733

2020 M1 Read: 2854 2023 M2 Write: 1431

2023 M2 Read: 1482 — Notlerone (@t4bl3r0n3) January 24, 2023

Mac Mini ei näytä sen paremmalta, vaan tallennustilan suorituskyky on jopa heikompaa kuin vuoden 2018 mallilla. Vuoden 2018 Intel Mac Mini sai Notleronen mukaan kirjoitustestissä 1627 Mt/s ja lukutestissä 2485 Mt/s tulokset, 2020 vuoden M1 Mac Mini 2733 ja 2854 Mt/s ja nyt tuore vuoden 2023 M2 Mac Mini 1431 ja 1482 Mt/s.

Sekä MacBook Pron että Mac Minin tapauksessa syyllinen heikkoihin tuloksiin on sama: Apple on päätynyt käyttämään vain yhtä NAND-piiriä, mikä rajoittaa nopeuksia selvästi. Yhden NAND-piirin käyttö on varmistettu sekä MacBookeista että Mac Ministä purkamalla laitteet. MacBook Pro -kannettavissa on käytössä yksi 512 Gt:n piiri ja Mac Minissä yksi 256 Gt:n piiri.

Lähteet: WCCFTech, Tom’s Hardware