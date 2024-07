Ensimmäisten Geekbench-testivuotojen mukaan Lunar Lake peittoaisi vastaavalla TDP:llä Strix Pointin yhdellä ytimellä, mutta jää selvästi jälkeen kaikkien ydinten suorituskyvyssä.

Intel valmistelee parhaillaan julkaistaviksi uusia Lunar Lake -arkkitehtuurin mobiiliprosessoreita. Core Ultra 200V -sarjan Lunar Laket tulevat olemaan Snapdragon X- ja Ryzen AI -prosessoreiden tapaan Microsoftin Copilot+ PC -yhteensopivia, eli niiden NPU-tekoälykiihdytin yltää vähintään 40 TOPS:n suorituskykyyn.

Nyt nettiin on saatu kerralla kolme tulosta tulevalla lippulaivamallilla Core Ultra 9 288V:llä. Core Ultra 9:stä tulee saataville vain yksi 32 Gt:n LPDDR5X-8533-muisteilla varustettu versio, kuin Core Ultra 5- ja 7-prosessoreista tulee saataville 16 ja 32 Gt:n versiot. Kaikissa Lunar Lake -prosessoreissa on käytössä neljä P- ja neljä E-ydintä. Mallien erot tulevat välimuisteista, GPU:sta ja NPU:n tehokkuudesta sekä TDP-arvoista. Core Ultra 5- ja 7-malleissa PL1-arvo on oletuksena 17 wattia ja PL2-arvo 30 wattia, kun Core Ultra 9:llä molemmat ovat oletuksena 30 wattia.

Nettiin vuotaneet tulokset on ajettu MSI:n tulevalla Prestige 13 AI Evo -kannettavalla, jonka tarkempi mallimerkintä on A2VMG. Kenties mielenkiintoisin yksityiskohta tuloksissa on niiden vaihtelevuus: yhdellä ytimellä suorituskyky on testiajosta riippuen 2790-2901 pistettä ja kaikkien ydinten 9579-11048 pistettä. VideoCardzin taulukon mukaan prosessori tulisi voittamaan Ryzen AI 9 HX 370:n 33 watin TDP:llä (Asus Zenbook S16, NotebookCheck) yhdellä ytimellä, mutta kaikilla se jäisi selvästi jälkeen. Ryzen AI HX 370 sai NotebookCheckin testissä tuloksiksiin 2785 yhdellä ja 14736 kaikilla ytimillä.

Lähde: VideoCardz, Geekbench (1), (2), (3)