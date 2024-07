AMD julkisti toisen sukupolven Fluid Motion Frames -teknologian

AMD Fluid Motion Frames 2 lupaa paitsi parempaa laatua, myös pienempiä viiveitä sekä parempaa toimivuutta etenkin integroiduilla grafiikkaohjaimilla.

AMD julkaisi AFMF- eli AMD Fluid Motion Frames -teknologian ensin ennakkoajureissa viime vuoden lokakuussa ja valmiina versiona kuluvan vuoden tammikuussa. Nyt yhtiö on saanut toisen sukupolven AFMF-teknologian esittelykuntoon.

AMD Fluid Motion Frames 2 -teknologia on edeltäjänsä tavoin ajuritason teknologia, joka mahdollistaa ruutujen generoinnin pelissä tuetuilla grafiikkarajapinnoilla. AFMF 1 oli rajoittunut vielä DirectX-rajapintoihin, mutta uusi AFMF 2 tuo mukanaan tuen nyt myös Vulkan- ja OpenGL-rajapinnoille. Toimivuutta on parannettu myös mahdollistamalla yhteistyö Radeon Chill -ominaisuuden kanssa sekä toiminta Borderless Fullscreen -tilassa.

AFMF 2:n uudistukset eivät luonnollisestikaan jää vain uusiin rajapintoihin ja näyttötiloihin, vaan mukana on myös laadullisia ja toiminnallisia parannuksia. AMD kertoo käyttäneensä tekoälyä uuden ruutujen generointiin käytettävän algoritmin optimointiin. Yhtiön mukaan se on saanut lisäksi pienennettyä selvästi AFMF:n lisäämää viivettä. Cyberpunk 2077:ssa Radeon RX 7900 XTX:llä 4K-resoluutiolla ja Ray Tracing Ultra -asetuksilla viiveen luvataan olevan AFMF 2 ja Radeon Anti-Lag -käytössä jopa 28 % pienempi, kuin AFMF 1:llä Radeon Anti-Lagin kanssa. Counter-Strike 2:ssa Ryzen 7 8700G:n integroidulla Radeon 780M -grafiikkaohjaimella 1080p-resoluutiolla ja Very High -asetuksin ja Radeon Anti-Lag 2 -käytössä viiveiden luvataan pienenevän AFMF 2:lla 12 % AFMF 1:een verrattuna.

Käyttäjälle on annettu myös lisää valinnanvaraa tuomalla mukaan uudet Search Mode- ja Performance Mode -asetukset. Search Mode -asetus vaikuttaa ruutujen generoinnin pehmeyteen vaikuttamalla siihen, miten helposti AFMF kytketään automaattisesti pois päältä, kun ruudulla tapahtuu liikaa nopeatempoista toimintaa. 1440p:llä ja sitä korkeammilla resoluutioilla Auto-tila käyttää High-asetusta ja 1080p:llä Standard-asetusta, mutta käyttäjä voi myös valita itse kumman tahansa tilan. High-tilassa AFMF ei kytkeydy pois päältä yhtä helposti, kuin Standard-tilassa.

Performance Mode -asetus tarjoaa puolestaan vaihtoehdoiksi Auto-, Quality- ja Performance -tilat. Erillisnäytönohjaimilla Auto-tila valitsee automaattisesti Quality-asetuksen, kun integroidulla GPU:lla mennään Performance-asetuksella. Quality vastaa AFMF 1:n suorituskykyasetuksia, kun Performance-tila pyrkii pienentämään AFMF 2:n aiheuttamaa rasitusta (overhead) mahdollistaakseen teknologian käytön aiempaa laajemmalla skaalalla grafiikkaohjaimia.

AMD Fluid Motion Frames 2 -teknologia on tuettuna RDNA 2 -arkkitehtuuriin tai uudempaan perustuvilla näytönohjaimilla sekä integroiduilla grafiikkaohjaimilla, pois lukien ilmeisesti Ryzen 7000 -työpöytäprosessoreiden kahden Compute Unit -yksikön RDNA 2 -grafiikkaohjain. Teknologiaa pääsee testaamaan asentamalla sitä tukevat AMD Software Adrenalin Edition Preview Driver For AFMF 2 -ajurit.

