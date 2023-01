Intelin Lunar Lake on puhtaalta pöydältä suunniteltu arkkitehtuuri

Viimeisin ns. iso muutos Intelin prosessoreissa oli siirtyminen hybridiarkkitehtuuriin, eli kahden erilaisen x86-ytimen hyödyntämiseen. Seuraavaksi vuorossa on siirtyminen useamman sirun rakenteeseen Meteor- ja Arrow Lakessa, eikä niitä seuraava Lunar Lake aio jäädä merkittävyydessään jälkeen.

AnandTechiltä tuttu ja sittemmin omaa analyytikkoyrityksensä perustanut Ian Cutress on saanut Intelin Client Computing Groupin johtajalta Michelle Johnston Holthausilta lausunnon, jonka mukaan Lunar Lake tulee olemaan puhtaalta pöydältä suunniteltu ja käyttävän täysin uutta mikroarkkitehtuuria prosessoriytimissään.

From @Intel @MJHolthaus : Lunar Lake is a fresh ground-up design and CPU uArch, built with perf/watt in mind for mobile devices. More info at the financial disclosure on 26th

— 𝐷𝑟. 𝐼𝑎𝑛 𝐶𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 (@IanCutress) January 12, 2023