NVIDIA valmistelee uusia versioita GeForce RTX 4080:n ja RTX 4070:n siruista

NVIDIA merkitsee grafiikkapiiriensä mallit paitsi itse sirun mukaan, myös konfiguraation. Esimerkiksi GeForce RTX 4080 perustuu AD103-300 grafiikkapiiriin ja vielä julkaisematon RTX 4070 tiettävästi AD104-250-piiriin.

Nettiin ilmestyi ensin huhuja, joiden mukaan NVIDIA olisi päivittämässä GeForce RTX 4080 -mallit AD103-300:sta AD103-301:een ja sittemmin ne huhut on saatu myös varmistettua. Gainward on varmistanut ainakin yhden RTX 4080 -mallinsa kohdalla, että sen grafiikkapiiri on ”AD103-300/301” viitaten päivitettyyn versioon. AD103-301:stä on saatu lisäksi valokuvatodiste.

HKEPC:n mukaan myös vielä julkaisematon RTX 4070 tulisi saataville kahtena versiona: AD104-250 ja AD104-251. Hongkongilaissivuston mukaan 250:n ja 251:n erottaa toisistaan ensimmäisen piirilevyltä vaadittava komparaattoripiiri, jota ilman 251 pärjäisi. Sama asia erottaisi myös AD103-300:n ja 301:n toisistaan.

Igor’s Labin Igor Wallossek on tutkinut asiaa omalla tahollaan ja päätynyt lopputulokseen, että kyse on loppuviimein bugikorjauksesta. Vertailemalla jo julkaistujen näytönohjainten piirilevyjä hän on tullut lopputulemaan, jonka mukaan kyseinen komparaattoripiiri on piirilevyllä varmistamassa tuuletinten pyörimisnopeutta eli käytännössä toimivuutta. Sitä ei löydy esimerkiksi RTX 4090:n tai RTX 4070 Ti:n piirilevyltä. Wallossekin päätelmien mukaan jokin AD103-300- ja AD104-250-piirien leikkauksessa on mennyt sen verran vikaan, että niiden sisäänrakennettu komparaattori samaan tehtävään on poissa pelistä ja se olisi korjattu 301- ja 251-versioissa.

