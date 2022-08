Ashes of the Singularity -testi oli ajettu Vulkan-rajapinnalla, mikä rajoittaa vertailukohtia murto-osaan DX12-rajapintaan verrattuna.

Intelin Arc-näytönohjainten vuodot ovat keskittyneet lähinnä Arc 7 -sarjan malleihin. Nyt vuotokentälle on kuitenkin päässyt myös keski- eli Arc 5 -sarjan edustaja.

Arc A580 perustuu Arc A7 -mallien tavoin järeämpään Alchemist- eli ACM-G10-piiriin. A580:n tapauksessa piiristä on tiettävästi kytketty kuitenkin pois jopa puolet; käytössä olisi siis 16 Xe-ydintä ja 128-bittinen muistiohjain. Tekniset ominaisuudet ovat vielä epävarmoja, mutta niitä tukevat mobiilipuolen Arc A5 -mallin vastaava konfiguraatio.

VideoCardz on nyt löytänyt legendaarisen Ashes of the Singularityn tietokannasta ensimmäisen Arc A580:lla ajetun tuloksen. Valitettavasti käytetty prosessori on tunnisteen perusteella Intelin Engineering Sample, joten suoria vertailuja on mahdotonta tehdä. AotS:n mukaan Intel ES -prosessorissa olisi 16 ydintä ja 16 säiettä, eli Hyper-threading ei olisi käytössä. Lisäharmia verrokkien etsimiseen tuo käytetty Vulkan-rajapinta, yleensä AotSia testataan DirectX 12:lla.

Testituloksen mukaan Arc A580 saa Min_1080p-presetillä tulokseksi kaikista osioista 95 FPS. VideoCardzin mukaan verrokkien vähyydestä johtuen lähimmäs osuu NVIDIAn GeForce RTX 3060, joka saisi testissä 75-96 FPS samoilla asetuksilla. Koska tulokseen liittyy niin paljon epävarmuustekijöitä, ei siitä kannata vetää vielä liikaa johtopäätöksiä. Intelin omien diojen mukaan vasta järeämpi Arc A750 kilpailee RTX 3060:n kanssa.

Lähde: VideoCardz