Mikäli SiSoft on lukenut piirien konfiguraatiot oikein, vaikuttaa tulokset erittäinkin lupaavilta, mutta mukana on mahdollisuus myös väärintulkinnoille ja pettymyksille.

Intel valmistelee parhaillaan toisen sukupolven Xe-arkkitehtuuria julkaistavaksi kuluvan vuoden aikana. Battlemage-koodinimellä tunnettu arkkitehtuuri tullaan näkemään ensimmäisenä joko Lunar Lake -prosessoreissa tai epätodennäköisemmin Arc-erillisnäytönohjaimissa, mutta jälkimmäiset ovat päässeet jo esiintymään SiSoft Sandra -vuodossa.

SiSoft Sandran tulostietokantaan on ilmestynyt kaksi tuntematonta Intelin näytönohjainta, joiden oletetaan kuuluvan Battlemage- eli Xe2-arkkitehtuuriin. Piireissä on joko 10 ja 12 tai 20 ja 24 Xe-ydintä, mutta osa tiedoista on omiaan herättämään lähinnä kysymyksiä ja yleistä ihmetystä. Julkaisemattoman arkkitehtuurin kohdalla on kuitenkin mahdollista, että SiSoft Sandra myös tulkitsee tietoja joko osittain tai kokonaankin väärin.

SiSoft Sandran tulosten mukaan Intelin julkaisemattomissa näytönohjaimissa olisi 160 ja 192 ”ydintä” ja niissä 1440 ja 1728 varjostinta. Lukemat eivät aukene välttämättä heti, mutta mikäli uusissa piireissä on edelleen yksi ”ylimääräinen” erikoisoperaatioita suorittava ALU-yksikkö per vektoriprosessori, ne täsmäävät. SiSoftin tiedetään jo Alchemist-sukupolvessa laskeneen ”ylimääräisen” mukaan alemman pään piireillä, mutta ei nopeamman pään, mikä sotkee pakkaa entisestään. Olettaen kuitenkin, että lukemat täsmäävät, tarkoittaisi 1440 ja 1728 varjostinta 10 ja 12 Xe-ydintä.

Mitä suorituskykyyn tulee, lukemat vakuuttavat lupaavilta 10 ja 12 ytimelle, mutta mahdollisille 20 ja 24 ytimelle ei niinkään. 10-ytiminen versio saa yhteispisteikseen eli ”SiSoft Scoreksi” 6030 Mpix/s ja 12-ytiminen 7231 Mpix/s. Lukemat sijoittuvat suurin piirtein Arc A580:n (24 Xe-ydintä) ja A750:n (28 ydintä) tienoille, vaikka kellotaajuuksiksi uutuuksille on raportoitu varsin matala 1,8 GHz. Kellotaajuus voi kuitenkin selittyä vielä aikaisella piiriversiolla eikä välttämättä kerro lopullisten tuotteiden kellotaajuuksista vielä mitään.

Mikäli tulkinta 10 ja 12 ytimestä sekä SiSoftin antamat viitteet suorituskyvystä pitävät paikkansa, Intelin tuleva Battlemage-sukupolvi tulisi kohentamaan Arc-näytönohjainten asemaa markkinoilla merkittävästi. Mikäli kyse taas on 20 ja 24 ytimestä, on suorituskyky kyllä parantunut, mutta vain maltillisesti.

Itse Battlemagen kehitystyö on käytännössä jo valmista kauraa ja Intel ilmoittikin jo aiemmin jopa 70 % sen GPU-insinööreistä siirtyneen seuraavan sukupolven Celestialin pariin.

Lähde: Tom’s Hardware