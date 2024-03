Huawei toi myyntiin täyslangattomat ja muotoilullaan erottuvat FreeClip-nappikuulokkeet

Huawei lupailee 199 euron avoimille ja symmetrisesti muotoilluille FreeClip-nappikuulokkeille kahdeksan tunnin akunkestoa jatkuvassa musiikintoistossa.

Kiinalainen Huawei on tuonut Suomessa myyntiin täyslangattomat FreeClip-nappikuulokkeet, joita se mainostaa korvakäytävät avoimena pitävällä muotoilulla ja kaarevalla ”C-bridge-rakenteella”, joka on joustavaa nikkeli-titaaniseosta. Lisäksi Huawei on nimennyt korvakäytävän suulle asettuvan osan ”Acoustic Balliksi” ja korvan taakse asettuvan osan ”Comfort Beaniksi”. Muotoilu nappikuulokkeissa on symmetrinen eikä niissä ole varsinaista oikea-vasen-jaottelua.

FreeClipit pitävät sisällään 10,8 millimetrin kaksimagneettiset kaiutinelementit ja äänten vuotamista ulospäin ehkäistään ”käänteisillä ääniaalloilla”. Molemmissa kuulokkeissa on puhemikrofonin lisäksi kaksi lisämikrofonia, jotka tekoälyn avulla selkeyttävät puheluita vaimentamalla taustaääniä. Varsinaista vastamelutoiminnallisuutta FreeClipit eivät kuitenkaan tarjoa. Kosketuskomennot toimivat kuulokkeiden kaikissa kolmessa osassa, eli käyttäjä voi napauttaa mihin kohtaan kuulokkeita tahansa esimerkiksi tauottaakseen musiikin tai vastatakseen puheluun.

Nappikuulokkeilla on IP54-luokitus, eli ne ovat pöly- ja roiskesuojatut, mutta latauskotelolla ei IP-luokitusta ole. Yksi nappikuuloke painaa 5,6 grammaa ja kotelo 45 grammaa. Kotelon USB-C-liitännällä onnistuu kahden watin lataus ja täyteen ladatun kotelon kanssa kuulokkeiden akunkestoksi luvataan yhteensä 36 tuntia. Yhdellä kotelolatauksella FreeClipeille luvataan kahdeksan tuntia jatkuvaa musiikintoistoa.

Huawei FreeClip -nappikuulokkeet ovat myynnissä 199 euron suositushintaan mustan ja violetin värisenä. Hinta.fi-sivustolla kuulokkeiden alin hinta on 179 euroa.

Lähde: Huawein lehdistötiedote, Tuotesivu, Hinta.fi