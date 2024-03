LG tuo myyntiin peräti viisi uutta OLED-pelinäyttöä, joista kiinnostavin on 32GS95UE resoluution ja virkistystaajuuden vaihtokytkimellä.

Korealainen LG tuo Pohjoismaissa ja Suomessa myyntiin viisi uutta OLED-pelinäyttöä. Näytöistä on ehditty uutisoimaan joitain ennakkotietoja jo joulukuussa. Ultragear-näyttömalliston huomionarvoisin uutuus lienee 32-tuumainen 32GS95UE, jonka 240 hertsin 4k UHD -tilan pystyy yhtä nappia painamalla vaihtamaan 480 hertsin Full HD -tilaan. LG:n mainostaman Dual-Hz-ominaisuuden on tarkoitus palvella yhdessä paketissa sekä korkeaa ruudunpäivitysnopeutta tavoittelevia kilpapelaajia että näyttävää grafiikkaa arvostavia pelaajia. Lisäksi siinä on OLED-paneelin päällä olevan ohuen kalvon avulla toteutettu ”Pixel Sound Technology”, joka tuottaa ääntä suoraan käyttäjää kohti tärinän avulla.

Leveän kuvasuhteen ja 3440×1440-resoluution uutuudet ovat 34-, 39- ja 45-tuumaiset 34GS95QE, 39GS95QE ja 45GS95QE, joista olemme uutisoineet aiemmin tässä kuussa. Lisäksi mallistoon kuuluu 27-tuumainen 2560×1440-resoluution näyttö 27GS95QE. Kolme ultrawide-näyttöä sekä 27GS95QE ovat maksimivirkistystaajuudeltaan 240 hertsiä. Koko uutuusmallistolla on sekä G-Sync Compatible- että FreeSync Premium Pro -tuki, 0,03 millisekunnin GtG-vasteaika ja 98,5-prosenttinen DCI-P3-väriavaruuden kattavuus sekä VESA DisplayHDR 400 -sertifiointi.

Uusissa näytöissä on kaksi HDMI 2.1 -liitäntää, yksi DisplayPort 1.4 -liitäntä, kahden liitännän USB 3.0 -keskitin ja kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä. Ergonomiasäätöinä uutuusmalleissa on kallistuskulman ja korkeuden säätö sekä näytön kääntö sivulle. 32- ja 27-tuumaisissa malleissa näytön pystyy myös kääntämään pystyasentoon pivot-ominaisuudella.

34- ja 39-tuumaiset 34GS95QE ja 39GS95QE saapuvat myyntiin ensin huhtikuun lopulla. 32- ja 45-tuumaiset 32GS95UE ja 45GS95QE tulevat myyntiin myöhemmin kesäkuussa. 27-tuumainen 27GS95QE tulee saataville heti seuraavin suositushinnoin:

32GS95UE: 1599 €

34GS95QE: 1399 €

39GS95QE: 1599 €

45GS95QE: 1899 €

27GS95QE: 1099 €

Lähde: LG:n sähköpostitiedote