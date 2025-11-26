Ensimmäisen Geekbench-testin mukaan Panther Lake -lippulaivan suorituskyky tulee olemaan yhdellä ytimellä AMD:n Ryzen AI Max+ 395:n tasolla tai jopa hieman yli, mutta kaikilla ytimillä jäädään jälkeen.

Intel valmistelee parhaillaan uusia Panther Lake –prosessoreita kannettaviin, kun työpöydällä tyydytään nykyisten Arrow Lake –prosessoreiden päivitysversioihin. Nyt nettiin on alkanut vuotaa ensimmäisiä testituloksia ja uusia tietoja kummastakin, sekä yksityiskohtia molemmille alustoille päätyvästä Nova Lake –arkkitehtuurista.

Kiinalaiselta Bilibili-alustalta on vuotanut nettiin valokuvia Panther Lake Engineering Sample –prosessorista. Kuvassa on nähtävissä viisi erillistä sirua, mikä täsmää Intelin aiemmin julkaisemiin diagrammeihin. Siruista on tunnistettu neljä: Compute-, GPU-, Platform Controller- ja Filler- eli täytesiru. Viides siruista jää mysteeriksi, mutta se saattaa olla myös toinen täytesiru, sillä se näkyy nimeämättömänä ja sisällöltään tyhjänä Intelin diagrammeissa.

Valokuvien lisäksi nettiin on vuotanut myös ensimmäiset Geekbench-testitulokset. Acerin Predator-sarjan kannettavaan asennetulla Core Ultra 9 386H:lla eli tiettävästi tulevalla lippulaivamallilla ajetussa testissä prosessori saa yhdellä ytimellään tulokseksi 2849 ja kaikilla ytimillä 15434 pistettä. Prosessoria ei ole merkitty ES-malliksi. Riippuen lähteestä, tulevan Panther Lake –lippulaivan yhden ytimen tulos on joko hieman yli tai hieman alle AMD:n mobiililippuilaivan Ryzen AI Max+ 395:n, mutta kaikilla ytimillä se jää jälkeen selvästi. Prosessoreita ei kuitenkaan ole testattu toisiaan vastaavissa ympäristöissä, joten liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä asiasta on turha vetää tässä vaiheessa.

intel leaks arrow lake refresh ddr5 por 7200mhzhttps://t.co/XdM053QqVe pic.twitter.com/sA6twOTPCN — UNIKO's Hardware 🌏 (@unikoshardware) November 25, 2025

Työpöydälle saapuvista Arrow Lake Refresh –prosessoreista ei ole paljoa uutta kerrottavaa, mutta se vähän mitä uutta tietoa on, tulee suoraan Inteliltä. Uniko’s Hardwaren löytämät Intelin omat dokumentit vahvistavat nyt, että prosessorit tulevat tukemaan DDR5-7200-nopeuden CUDIMM-muisteja virallisesti. Arrow Lake Refresh -prosessorit tullaan tuntemaan nimillä Core Ultra 5 250K Plus, Core Ultra 7 270K Plus ja Core Ultra 290K Plus. Niissä on viritelty kellotaajuuksia aavistus ylöspäin ja 250K Plus sekä 270K plus saavat neljä E-ydintä lisää alkuperäisiin Arrow Lake –verrokkeihinsa nähden.

Nova Lake –sarjan prosessorit tullaan näillä näkymin tuntemaan Core Ultra 400 –sarjana. Tuoreimmat vuodot koskevat NVL-S- eli työpöytäversioita prosessoreista. Verrattain hyvällä osumatarkkuudella aiemminkin tietoja vuotaneen Jaykihnin mukaan Nova Lake -työpöytäprosessoreissa tulee olemaan käytössä NPU 6 -tekoälykiihdytin, joka yltää 74 TOPSin suorituskykyyn. Verrokiksi Arrow Lake –prosessoreissa on 13 TOPSin kiihdytin ja nykyisissä mobiiliprosessoreissa 48 TOPSin kiihdytin. Työpöytä-Nova Laken integroidussa grafiikkaohjaimessa on saman vuotajan mukaan kaksi Xe3-LPG-ydintä, kun Arrow Lakessa on neljä Xe-LPG-ydintä.

Samasta vuotolähteestä on peräisin myös huhuttua isoa bLLC-välimuistia koskeva väite. Jaykihnin mukaan välimuistia tulisi olemaan jopa 144 Mt, mutta se olisi ainakin täydessä mitatassaan käytössä vain kerroinlukottomissa malleissa. Toistaiseksi ei ole varmuutta, tarkoittaako 144 Mt:n bLLC yhtä erillistä välimuistia, vai AMD:n X3D:n tapaan laajennetun viimeisen tason välimuistin yhteenlaskettua kapasiteettia.

Lähteet: TechPowerUp (1), (2), VideoCardz (1), (2)

toim.huom. uutiskuvat tulevat päivittymään myöhemmin