Uusimpien Pixel-laitteiden jälkeen ominaisuutta on tarkoitus laajentaa myös muihin Android-laitteisiin.

Androidin Quick Share -ominaisuus tiedostojen nopeaa langatonta jakamista varten on tehty yhteensopivaksi Applen iOS-käyttöjärjestelmän vastaavan AirDropin kanssa. Alkuvaiheessa yhteensopivuus löytyy Googlen uusista Pixel 10 -laitteista ja AirDropin puolella jakamisasetuksen on oltava ”Kaikki 10 minuutin ajan”. Jatkossa toiminnallisuutta on tarkoitus laajentaa myös muihin Android-laitteisiin, ja myöhemmin ominaisuuden pitäisi toimia myös AirDropin asetuksella ”Vain yhteystiedot”.

Google kertoo turvallisuuden olevan AirDrop-yhteensopivuuden keskiössä ja ominaisuutta on testattu sekä yhtiön sisäisillä että esimerkiksi ulkopuolisen NetSPI:n tietoturva-asiantuntijoilla haavoittuvuuksien löytämiseksi ja paikkaamiseksi. Lisäksi Quick Sharen ja AirDropin yhteensopivuuskerroksessa on käytetty Rust-ohjelmointikieltä eliminoimaan muistihaavoittuvuuksia, tehden yhteydestä entistä turvallisemman.

Googlen mukaan kyseessä on vasta pelinavaus alustojen välisessä yhteentoimivuudessa ja yhtiö toivoo voivansa jatkaa yhteistyötä Applen kanssa.

