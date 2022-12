Gadget 360:n haastatteleman Kodurin mukaan iGPU-puolen suorituskyky olisi voinut mullistua jo aiemminkin, mutta Intelin prosessien viivästyttämä Meteor Laken prosessorisiru on vetänyt jarrusta jo toista vuotta.

Intelin grafiikkaguru Raja Koduri on istunut NDTV:n Gadgets 360 -sivuston kanssa haastattelupöytään Intelin ConnectiON-tapahtumassa Intiassa. Haastattelussa käytiin läpi paitsi Arc-näytönohjaimia ja niiden Xe-arkkitehtuuria, kuten odottaa sopi, myös joitain prosessorikuulumisia.

Heti haastattelun aluksi puheeksi tulee vuosi 2023, jolloin Koduri lupaa ihmisten näkevän lisää Arcia. Kyse ei ole kuitenkaan välttämättä vielä Battlemagesta, eli nykyisen Alchemistin seuraajasta, vaan Kodurin mukaan nykyarkkitehtuurista tullaan näkemään vielä uusia variaatioita tulevana vuonna. Hieman avoimeksi jää, onko kyse nimenomaan Intian tarpeisiin kustomoiduista versioista, vai puhuuko Koduri uusista malleista yleisemmin.

Riippumatta ensi vuoden tarjonnasta, Koduri toisti jälleen aiemmat sanansa luvatusta roadmapista, jossa nykyistä sukupolvea seuraavat ensin Battlemage ja sitten Celestial. Kodurin mukaan Intel ei jää tuleen makaamaan ja päivittämään tarjontaansa pitkähköllä 24-30 kuukauden välillä. Hän kertoo tyhjästä rakennetun GPU:n kehityksen kestävän 3-4 vuotta, mutta nyt kun on valmista, kykenee yhtiö iteroimaan arkkitehtuuria pidemmälle nopeastikin. Kodurin mukaan yksi tavoista, joilla Intel aikoo kiriä kilpailijoitaan, on nimenomaan nopeat kehityssyklit seuraaviin sukupolviin.

Nykyiset Arc-näytönohjaimet on suunniteltu pääasiassa moderneille rajapinnoille, mikä näkyy vanhempien rajapintojen verrattain heikompana suorituskykynä. Intel julkaisi jo uuden natiivin DirectX 9 -ajurin kouralliselle pelejä, joka paransi suorituskykyä parhaimmillaan jopa 80 %. Normaalisti DirectX 9 -pelit pyöritetään Arcilla D3D9on12-käännöskerroksella, mutta uusissa ajureissa mukana on myös DXVK-käännöskerros. Toistaiseksi ei tiedetä, missä tilanteissa DXVK on käytössä, mutta sen tiedetään joissain tapauksissa olevan suorituskykyisempi kuin natiivit DirectX-ajurit myös AMD:n ja NVIDIAn näytönohjaimilla, joten varmasti kohteita löytyy sillekin. Kodurin mukaan myös DirectX 11 -puolelle on luvassa vastaavaa isoa päivitystä, kuin DirectX 9:lle. Hän nostaa esille myös huomion, että useissa DX9-peleissä on edelleen bugeja ja jopa tapauksia, joissa rajapintaa käytetään väärin yksinkertaisesti koska AMD:n ja NVIDIAn ajurit syystä tai toisesta odottivat sitä, ja nyt Intelin on ulkopuolelta tulevana sovitettava omat ajurinsa näihin kaikkiin jälkikäteen.

Tekoälypuolella Koduri nosti esille Arc-näytönohjainten tarjoavan rahaansa nähden erittäin tehokasta kiihdytystä ja niiden suoriutuvan esimerkiksi kuvien luonnista Stable Diffusion -tekniikalla siinä missä NVIDIAn järeimmät kortit. Hän visioi tulevaisuudessa mahdollisuudesta esimerkiksi ottaa verrattain karkeakin mallikuva käyttäjästä, jonka pelit kääntäisivät tekoälykiihdytinten voimin fotorealistiseksi hahmoksi pelissä. Toinen tulevaisuuden visio olisi tekoäly luomassa pyynnöstä esimerkiksi erilaisia tasoja peleihin, jotta joka kerta olisi erilainen.

Haastattelija utelee myös missä Xe:ltä odotetut parannukset integroitujen grafiikkaohjainten suorituskykyyn viipyy, johon Koduri totesi viiveen löytyvän prosessoripuolelta. Hänen mukaansa syynä on Meteor Laken prosessorisirun myöhästely valmistusprosessien viivästymisen ja samojen prosessien käytön pitkittämisen vuoksi. Kodurin uskoo Meteor Laken kaiken myöhästelyn jälkeenkin tulevan mullistamaan iGPU-puolen ja tarjoavan kaikki samat ominaisuudet, mitä erillisnäytönohjaimetkin. Meteor Lakessa tullaan yhdistämään useilla eri Intelin ja TSMC:n prosesseilla valmistettuja siruja yhteen Foveros-pakettiin.

Lähde: Gadgets 360