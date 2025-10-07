Kannettaviin suunnattu Panther Lake tulee tiettävästi hyödyntämään Cougar Cove P-ytimiä, Darkmont E-ytimiä, Skymont LP-E-ytimiä ja Celestial Xe3-grafiikkaohjainta.

Intel valmistelee parhaillaan julkaistavaksi uusia Panther Lake -koodinimellisiä prosessoreita. Panther Lake on Lunar Laken seuraaja ja suunnattu kannettaviin tietokoneisiin.

Luotettavaksi vuotajaksi aiemmin todettu Golden Pig Upgrade on kertonut nyt uusia tietoja tulevista prosessoreista. Vuodon mukaan Intel päivittää jälleen brändäystään, mutta vain erottaakseen huippumallit muista.

Panther Lake -malliston huippumalli tulee olemaan vuodon mukaan Core Ultra X9 388H. X numeron edessä merkitsee vuodon mukaan täyden 12 Xe-ytimen GPU:ta ja se tulee löytymään vain valikoiduista X9- ja X7-malleista. Sekä X9- että X7-malleissa on vuodon mukaan neljä Cougar Cove P-ydintä, kahdeksan Darkmont E-ydintä ja neljä Skymont LP-E-ydintä sekä 12 Celestial-arkkitehtuurin Xe3-ydintä.

Chiphellissä on puolestaan julkaistu väitetty lista kaikkien tulevien Panther Lake -mallien konfiguraatioista ja nimistä. Listaus noudattaa pääosin Golden Pig Upgraden tietoja, joskin X on vaihtanut paikkaansa ja löytyy myös Core Ultra 5 -mallista, jossa sitä ei pitäisi olla. Löydät koko väitetyn malliston konfiguraatiot Chiphell-vuodon mainitsemien nimien kera alta.

Malli P-ytimiä E-ytimiä LP-E-ytimiä Xe3-ytimiä Core Ultra 9 X388H 4 8 4 12 Core Ultra 7 X368H 4 8 4 12 Core Ultra 7 X358H 4 8 4 12 Core Ultra 5 X338H 4 4 4 10 Core Ultra 9 375H 4 8 4 4 Core Ultra 7 355H 4 8 4 4 Core Ultra 7 345H 4 8 4 4 Core Ultra 5 325H 4 4 4 4 Core Ultra 7 360U 4 0 4 4 Core Ultra 5 350U 4 0 4 4 Core Ultra 5 340U 4 0 4 4 Core Ultra 3 320U 2 0 4 4

Lähde: Tom’s Hardware